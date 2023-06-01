AA'nın Sciencealert'tan aktardığı habere göre, James Cook Üniversitesi'nden Biyolog Linda Hernandez Duran ve çalışma ekibi, örümceklerin zehrinin, davranışlara, fiziksel koşullara ve çevreye göre değişim gösterip göstermediğini incelemek için huni ağ örümceğinin 4 alt türü üzerinde deney yaptı.

Duran, "Araştırmacılar, örümceklerin metabolizma hızlarını tespit etmek için onların davranış haritasını çıkardı ve kalp atışlarını hesapladı. Sonrasında zehirlerini toplayıp spektrometre ile analiz ettik" dedi.

Dünyada türünün en ölümcülleri arasında görülen huni ağ örümceklerinin 40'ın üzerinde alt türü bulunurken araştırmada, Border Ranges, Daring Downs, Southern tree-dwelling ve Sydney adlı alt türlerin toplanma, savunma ve tırmanma davranışları incelendi.

İlk testte hava üflenerek veya cımbızla dürterek örümceklerin yırtıcılıkları incelenirken, ikinci testte hayvanlar aynı türden başka bir örümcek ile bir araya getirildi.