Sığınak, 12 ailenin yaşayabileceği daireler ile sinema veya oyun salonları gibi çeşitli ortak alanlardan oluşuyor. Tabii bu dairelerden birine sahip olmak için milyonları cepten çıkarmak gerekiyor. Lüks sığınaktaki her bir dairenin fiyatı 1.5 ile 3 milyon dolar arasında değişiyor.