Dünyanın en iyi palyaçosu İstanbul'a geliyor

Tony Ödülleri’nde “En İyi Özel Teatral Etkinlik” dalında aday gösterilen, Drama Desk Ödülleri’nde “Eşsiz Teatral Deneyim” ödülü, Londra’dan New York’a, Avustralya’dan Meksika’ya uzanan ve 20’den fazla uluslararası ödüle layık görülen dünyanın en önemli performans sanatçılarından Soytarılar Akademisi kurucusu Slava Polunin’in ekibi ve karlarla kaplı benzersiz dünyasında hayal gücünün sınırlarını zorlayan gösterisi Slava’s Snowshow, 28 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında Zorlu PSM’de izlenebilecek.

Polunin ile palyaço olma yolculuğunu ve Slava Snow Show’da izleyiciyi nasıl bir dünyanın beklediğini anlattı. Sanat veya gösteri dünyasıyla hiçbir ilgisi olmayan bir ailenin çocuğu olduğunu belirten Slava Polunin, şöyle devam etti: “Rusya’da Orel kasabasında basit bir çocukluk geçirdim; ormanda koşmayı, nehir kenarında vakit geçirmeyi, kuş şarkılarını dinlemeyi, balık tutmayı, diğer çocuklarla oynamayı veya sadece hayal kurmayı seven sıradan bir çocuktum... O yıllarda Charlie Chaplin'in "The Kid" filmini izledim ve beni büyük ölçüde etkiledi. Hemen kendime bir baston yaparak Chaplin'in yürüyüşünü taklit etmeye başladım, bu da arkadaşlarımı çok güldürdü. Muhtemelen, gelecekteki mesleğimin fikri o zamanlar şekillenmeye başlamıştı.”

Bu işe pandomimle başladığını belirten usta palyaço, “Gerçekten bu gizemli, sessiz sanata çok meraklıydım. Birkaç yılımı eksantrik pandomime adadım. Genellikle performans ortağım Alexander Skvortsov ile çalışıyordum. İkilimiz hemen izleyici tarafından çok sevildi. Ülke genelinde en prestijli mekanlarda, öğrenci kültür merkezlerinde, kırsal kesimde, gelen tüm davetleri kabul edip keyifle sahne alıyorduk. 10 yıl boyunca günlerimizi gecelerimize kattık. Her geçen gün daha fazla insana eriştik. Televizyona çıktık, ardından her yerde göründük ve kendimizi ünlü bulduk, artık insanlar her yerde bizi bekliyorlardı” diye devam etti.