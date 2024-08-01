Dünyanın en eski ticaret gemisi batığındaki kazı çalışmaları görüntülendi

Bu derinlik çok ciddi, herhangi bir sıkıntı yaşamadan, her türlü emniyet tedbiri alınıp, su altı arkeolojik kazısı yapılıyor. İnşallah buradan çıkacak eserler de Kemer'de yapım aşamasındaki su altı arkeoloji müzesinde sergilenecek."