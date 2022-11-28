Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Dünyanın en büyük volkanı Mauna Loa harekete geçti

Hawaii'de bulunan dünyanın en büyük volkanı Mauna Loa'nın harekete geçtiği açıklandı.

Giriş: 28.11.2022 - 14:58 | Güncelleme: ABONE OL
Dünyanın en büyük volkanı Mauna Loa harekete geçti
Dünyanın en büyük volkanı harekete geçti
0:00 / 0:00
Reuters

ABD Jeoloji Servisi (USGS), dünyanın en büyük volkanı olarak bilinen Hawaii'deki Mauna Loa'nın harekete geçtiğini duyurdu.

Yetkililer, "Şu anda lav akışı zirvede tutuluyor, bölgedeki toplulukları tehdit etmiyor." dedi. Ayrıca yetkililer hareketliliğinin ardından 'uyarı' seviyesini bir kademe yükseltti.

FOTO:AP
FOTO:AP


USGS'ye göre, bölgede son iki saat içinde biri 4.2 büyüklüğünde olmak üzere birçok deprem yaşandı.

Dünyanın en büyük yanardağı Mauno Loa en son 1984 yılında lav püskürmüştü.

*Haberin görseli Reuters arşivi tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tahir Elçi için anma etkinliği yapıldı
Tahir Elçi için anma etkinliği yapıldı
Su otomatı bozulursa...
Su otomatı bozulursa...
Mısır'a büyükelçi atanacak mı?
Mısır'a büyükelçi atanacak mı?
TOKİ başvuru ücreti iade ediliyor mu, ne zaman?
TOKİ başvuru ücreti iade ediliyor mu, ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.