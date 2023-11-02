Dünyanın en büyük konteyner gemisi Asyaport'ta

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Deniz taşımacılığı firması MSC, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına ithafen dünyanın en büyük konteyner gemisine “MSC TÜRKİYE” adını verdi. MSC TÜRKİYE, 2015 yılından beri faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük transit konteyner limanı olan Asyaport'a, 30 Ekim Pazartesi günü ilk uğrak töreni için demirledi.

MSC Grup Başkanı Diego Aponte'nin eşi ve Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'in kızı Ela Soyuer Aponte'nin önerisi üzerine MSC TÜRKİYE ismini alan gemi, 400 metre uzunluğu ve 61,3 metre genişliğiyle, kendi sınıfında dünyanın en büyük konteyner gemisi olma özelliğini taşıyor. Paris'teki Eiffel Kulesi'nden yaklaşık 100 metre daha uzun olan MSC TÜRKİYE, 8.4 milyon güneş panelini, yaklaşık 50.000 otomobili, 3.1 milyon çamaşır makinesini veya 403 milyon çift ayakkabıyı tek bir seferde taşıyabilme kapasitesine sahip.

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Dört futbol sahası büyüklüğündeki bu dev gemi, 30 Ekim Pazartesi günü kendisi için düzenlenen törende Türkiye'ye gurur veren bir ziyarette bulundu.

Diego Aponte ve eşi Ela Soyuer Aponte, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlamak ve MSC TÜRKİYE gemisi için düzenlenen törene katılmak üzere Tekirdağ’a geldi. Ahmet Soyuer ve Soyuer Ailesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen törene; 29. Dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Enver İskurt ve Durmuş Ünüvar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve iş dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise tören sırasında gönderdikleri mesajlar ile dünyanın en büyük gemisine “MSC TÜRKİYE” adını verdikleri için Aponte ve Soyuer Ailelerine teşekkürlerini iletti.

"TÜRKİYE'YE GERÇEKTEN BAĞLIYIZ"

Tören sırasında konuşma yapan Diego Aponte, Türkiye’nin ikinci evi olduğunu belirterek, MSC TÜRKİYE için Tekirdağ’da gerçekleştirilen bu törende olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. MSC Türkiye CEO’su Hasan Piroğlu’na ve Türkiye ekibine MSC'yi yüzde 30 paya ulaştırarak pazar lideri konumuna yükselttiği için teşekkürlerini ileten Aponte, “5 bin çalışanımız, liman ve lojistik alanındaki birçok yatırımımız ve düzenli olarak Türk limanlarına uğrayan MSC Cruise gemileriyle, Türkiye'ye gerçekten bağlıyız. Bu ülkenin bugün ve gelecek için büyük potansiyeline inanıyoruz. Kayınpederim Sayın Ahmet Soyuer ve oğlu Emre Soyuer’in vizyonları, sıkı çalışmaları ve azimleri sayesinde Asyaport Limanı Türkiye'nin en büyük aktarma merkezi haline geldi. Bölge ekonomisi gelişirken daha da önemlisi binlerce istihdam yaratıldı” diye konuştu ve “Yaşasın Türkiye” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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"İZMİR'DE VERGİ REKORTMENİYİZ"

MSC Türkiye CEO’su Hasan Piroğlu ise konuşmasında Türkiye’de gerçekleştirilen önemli yatırımlara değinerek "Asyaport Limanı'na yatırım yaptık ve bu limanımız ek yatırımla 4 milyon TEU'luk kapasiteye ulaşacak. MSC Türkiye olarak İzmir'de vergi rekortmeniyiz. 2019'da 2 milyon TEU'yu geçtik. Bütün karayolu filomuzu yeniledik" dedi.

Törene katılan önemli isimlerden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Asyaport’un dünyanın en büyük 100 limanı arasına girdiğini vurgulayarak dünyanın en büyük konteyner gemisine “Türkiye” adının verilmesi dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk konuşması sırasında “Bugün dünyanın en büyük konteyner gemisi şehrimizde. Ela Hanım ve Aponte Ailesi’ne özel bir teşekkürde bulunmak isterim. Dünyanın en büyük konteyner gemisine Türkiye ismi verdiğiniz için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. 29.Dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise konuşmasında Tekirdağ’ın önemli bir ticaret kenti olduğunu vurgulayarak, dünyanın en büyük konteyner gemisine “MSC TÜRKİYE” adının verilmesinin ve bu geminin Tekirdağ’a gelmesinin önemi üzerinde durdu.

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Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen plaket töreninde, 29. Dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MSC Grup Başkanı Diego Aponte ve Eşi Ela Soyuer Aponte’ye plaket takdim etti.

Plaket töreninin ardından MSC TÜRKİYE’nin İlk Uğrak Töreni için kurdele kesimi ve bayrak çekme seremonisi gerçekleştirildi. Bando takımı eşliğinde gerçekleştirilen seremoninin ardından davetlilere Tekirdağ köftesi ikram edilidi. Gemi ziyaretleri sırasında MSC TÜRKİYE gemisinin köprü üstü gezildi, römorkör turlarıyla da gemi dışarıdan keşfedildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR HEDEFLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Firmadan yapılan açıklamaya göre MSC, sürdürülebilir hedeflerine odaklanan yeni nesil gemilerde enerji verimliliği ve çevre dostu teknolojiye önem veriyor. MSC TÜRKİYE de bu sürdürülebilirliğe katkıda bulunan bir gemi olarak öne çıkıyor. MSC TÜRKİYE'nin de içinde bulunduğu Celestino Maresca sınıfı olarak adlandırılan dünyanın en büyük konteyner gemileri, taşınan konteyner başına en düşük karbon ayak izine sahip ve yasal düzenlemelere kıyasla taşıma başına yayılan CO2 seviyesinde yaklaşık %15 daha verimli. Çevreye duyarlı yenilikçi teknolojilerin benimsendiği gemilerle MSC, doğal kaynakları koruma ve çevresel etkileri azaltma konusunda sektöründe üstlendiği bu önemli rolü sürdürmeye devam ediyor.