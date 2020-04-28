Ülkelere göre oruç tutma süreleri

28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İslam alemi için kutsal Ramazan ayında dünyanın farklı yerlerindeki Müslümanlar kendi coğrafyalarında ibadetlerini yerine getirmeye devam ediyor. Dünyada Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarımküre'de ise sonbahar mevsiminin yaşandığı günlere denk gelen bu ramazan ayında, oruç tutma süreleri de kuzeyden güneye azalan gün ışığı sürelerine bağlı olarak, güneydeki yerleşimlerden kuzeydeki yerleşimlere gidildikçe arttı.
Diyanet İşleri Başkanlığının dünya namaz vakitleri takvimine göre, bugün 68 derece kuzey enleminde yer alan Rusya'nın Murmansk kentinde ve 64 derece kuzey enleminde yer alan İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 18 saat 19 dakikayı bulurken, 54 derece güney enlemindeki Arjantin'in Ushuaia kentinde imsak vakti ile iftar vakti arası yalnızca 11 saat 8 dakika sürüyor.
Öte yandan iftar vakti ile imsak vakti arasındaki süre Rusya'nın Murmansk kenti ve İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te 5 saat 41 dakika, Norveç'in başkenti Oslo'da 6 saat 33 dakika, İsveç'in başkenti Stockholm'de 6 saat 39 dakika, İskoçya'nın başkenti Edinburg'da ise 7 saat 6 dakika oldu. İşte dünyanın dört bir yanından oruç tutma süreleri...
ALMANYA, BERLİN - 16 SAAT 30 DAKİKA
ARJANTİN, BUENOS AIRES - 12 SAAT 21 DAKİKA
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