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Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerleşim yerleri | İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler: Çok şaşıracaksınız!

Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerleşim yerleri

İnsanlar yaşam alanlarını belirli kültürel kalıplar veya ihtiyaçlarına göre şekillendirmektedir. Ancak öyle yerleşim yerleri var ki görüntüsü ile şaşırtıyor. İşte dünyanın dört bir yanından ilginç özellikleri ile dikkat çeken yerleşim yerleri...

Giriş: 15.11.2022 - 06:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • Birbirinden farklı özellikleri ile insanların yaşadığı en ilginç yerleri sizler için haberimizde derledik. İşte kimi dev bir çukurda kimi de aktif yanardağın kenarında kurulan birbirinden ilginç yerleşim yerleri ve bu ilginç yapıların özellikleri...

  • MİRNY - RUSYA

    Mirny ya da diğer adıyla Mirney, Rusya'nın kuzeydoğusundaki Yakutistan Özerk Cumhuriyeti'nde yer alan bir kasaba olarak karşımıza çıkmaktadır.  Yüzlerce metre derinliğe sahip olan dev maden bir çukurunun çevresinde 38 bin kişi yaşamaktadır. Kasaba 1959'da bölgede açılan elmas madeninde çalışanlar için kurulmuştur. 

  • SERTAR - ÇİN 

    Bir tepenin yamacına konumlanmış olan tek tip evlerden oluşan Sertar bölgesinde binlerce Budist rahip eğitim görmektedir. Neredeyse tamamı Budist rahiplerden oluşan Tibet'te yer alan Sertar, Budizm açısından çok önemli bir konuma sahiptir. Bu şehirde televizyon gibi teknolojik aletler ve modern tuvalet kullanımı yasaklanmıştır. Kentteki öğrenciler vakitlerini tamamen ibadet ve dua ile geçirmektedir.

  • XUANKONG Sİ - ÇİN

    Asma Tapınak Çin'in Şansi eyaletine bağlı Datong kentinde bulunan bir Budist tapınağıdır. Tapınak, Hunyuan ilçesinde Heng Dağı yakınlarındaki bir uçurumun içine inşa edilmiştir. 1500 yıldan daha uzun bir süre önce inşa edilmiş olan bu tapınak, yalnızca dik bir uçurumun üzerindeki konumuyla değil, aynı zamanda üç geleneksel Çin felsefesinin (Budizm, Taoizm ve Konfüçyüsçülük) birleşimiyle mevcut tek tapınak olmasıyla da dikkatleri üzerine çekmektedir.

  • HONG KONG - ÇİN 

    Dünyanın en kalabalık nüfusunu barındıran Hong Kong bölgesinde metrekareye düşen insan sayısı çok yüksektir. Hal böyle olunca Hong Kong'taki pek çok apartman dairesi 15 metrekarelik büyüklüğe sahiptir. Bazısında tuvalet ve yatak arasında herhangi bir ayrım olmadığı için ev tek odadan oluşmaktadır. 

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