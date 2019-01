Gelelim hastalığın ortaya çıkış öyküsüne. Hastalık bilim insanları tarafından 1980’li yılların başında ilk defa ABD’de Connecticut Eyaleti’nin Lyme Kasabası’nda tanımlandığı için bu isimle anılıyor. İlk önce sadece basit bir romatizma olduğu düşünülürken, son 20 yılda diğer hastalıkları taklit ettiği ve sanıldığından daha yaygın olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle Lyme hastaları genelde taklit ettiği diğer hastalıkların tanısı ile yaşamak durumunda kalıyor. Geçmişte hastalığın sadece kenelerle yayıldığı düşünülürken günümüzde kan emen birçok canlı (bit, pire, sivrisinek, tahtakurusu, at sineği vb) ile ilerlediği anlaşılıyor. Bunun dışında kedi köpek gibi evcil hayvanların salya ve idrar sıvılarından da insanlara bulaştığı biliniyor. Hamilelik döneminde anneden bebeğe kan ve organ nakli yoluyla geçmesi de hastalıkla ilgili bilinmesi gereken önemli bir özellik olarak görülüyor.

BİR KAÇ YIL İÇİNDE 80 MİLYON LYME HASTASI

Prof. Dr. Barbaros Çetin, son 10 yılda yapılan çalışmaların sonucunda Amerika’da 25 milyondan fazla Lyme hastası tespit edildiğini söylüyor. Geçtiğimiz günlerde ABD’de “Bay Area Lyme Foundation” isimli dernek, birkaç yıl içinde en az 80 milyon Lyme hastasının ortaya çıkacağını öngörüyor. Çin’de son 20 yılda yapılan çalışmalarda tespit edilmiş Lyme hasta sayısı 75 milyon iken, Alman hükümetinin geçen yıl açıklamış olduğu resmi rakamlara göre ülkede her yıl yaklaşık 1 milyon kişi Lyme hastalığına yakalanıyor. Dünyada net bir sayı bilinmemesine rağmen yapılan her araştırma, durumun düşünülenden daha vahim olduğunu ortaya koyuyor.

TÜRKİYE’DE 8-10 MİLYON HASTA TAHMİNİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, Lyme hastalığının görüldüğü ülke sayısı 117. 63 ülkede endemik olan bu hastalığın görüldüğü ülkelerden birinin de Türkiye olduğuna dikkat çekiliyor. Prof. Dr. Barbaros Çetin, “Son 10 yılda yapmış olduğum literatür çalışmalarına göre (110 akademik yayın) Türkiye’de yaklaşık 8-10 Milyon insanın Lyme taşıdığını tahmin ediyorum” diyor. Lyme hastalığı hakkında en önemli sorunlardan birinin oluşması gereken farkındalığın hala sağlanamaması olduğu belirtiliyor. Türkiye’de her yıl yaklaşık 2 milyon kişiye kene yapışmasına karşın bu kişilerin ne kadarlık oranının LYME ve ko-enfeksiyonlarına yakalandığı bilinmiyor. Gerekli tedbirlerin acilen alınmaması Türkiye’de her yıl binlerce kişinin bu hastalığa yakalanması anlamına geliyor. Tedavinin uzaması ülkelerin ekonomik yapısına da büyük zarar vermektedir”diyor.

TEK TİPİK BELİRTİSİ VAR

Eritrema migrans (Öküz gözü eritem) – Deride oluşan halka şeklinde iç içe geçmiş kızarıklık Lyme’ın tipik tek belirtisi olarak biliniyor.

BAŞKA HASTALIKLARLA KARIŞAN DİĞER BELİRTİLER

Diğer belirtiler başka hastalıklarla ortaklık taşıyor. En yaygın olarak *Kronik yorgunluk *Ani görme kaybı *Ani sağırlık *Tek veya çift taraflı yüz felci *Sürekli uyku bozukluğu *Vücudun tamamında gezen ağrılar *Titreme, karıncalanma *Psikolojik semptomlar *Kalp çarpıntısı, sürekli baş ağrısı ve migren.

TANI KOYMAK KOLAYLAŞTI

Hastalığın varlığı; Kan yoluyla, idrar, PCR tekniği ve omurilik sıvısı ile tespit ediliyor. Geçmişte testler çok başarılı olmamasına karşın günümüzde tekniklerin gelişmesi ile Lyme tanısı koymanın oldukça kolaylaştığına dikkat çekiliyor. Elispot Borrelia ve CD57, teşhis koymayı kolaylaştıran testler olarak dikkat çekiyor. 365’den fazla hastalığı taklit etmesi nedeniyle hastalara uzun yıllar semptomları karşılayan farklı tanılar konulabiliyor. Kişinin gerçekten LYME hastası olduğunun 20 yıl sonra ortaya çıktığı örnekler bile bulunuyor. Lyme birçok otoimmün, nörolojik, endokrinolojik ve metabolik hastalıkla da karıştırılıyor.