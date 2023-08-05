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        Haberler Dünya Dünyadaki sigara yasakları! Ülkeler sigara kullanımına karşı nasıl savaşıyor?

        Dünyadaki sigara yasakları! Ülkeler sigara kullanımına karşı nasıl savaşıyor?

        Sigaranın sağlığa zararları, birçok hükümetin alarma geçmesini sağlıyor. Bu zamana kadar Türkiye de dâhil olmak üzere birçok ülke sigara kullanımına karşı çeşitli önlemler aldı. Dünyada bir ilki temsil eden uygulama ise Kanada'dan geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 11:16
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        • 1

          Kanada, ülkedeki sigara kullanımını azaltmak için dünyada bir ilk olacak uygulamayı yürürlüğe koydu. Buna göre; sigaranın sağlığına dair zararları anlatan cümleler doğrudan sigaraların üzerine basılacak. Temmuz 2024 tarihinden sonra tüm sigaralarda "sigara kanser yapar" gibi cümleler yazılı olacak.

          Fotoğraf: Health Canada

        • 2

          Sigaraya karşı önlemler alan tek ülke Kanada değil; çeşitli ülkeler farklı şekilde sigara kullanımını azaltmaya ve sigara içmeyenlerin yaşam kalitesini korumaya çalışıyor.

          Örneğin; Slovakya'da "sigara içmeyenlerin çalıştığı" işyerlerinde sigara içmek yasaktır. Bar ve restoranlardaki sigara içme alanları, toplam zemin alanının sadece yüzde 50'sini kaplayabilir.

        • 3

          Avusturya'da, dumanın sigara içilmeyen alana girmemesi koşuluyla, sigara içme alanları vardır.

        • 4

          Avustralya'da ise çocukların bulunduğu araçlarda sigara içilmesi yasaklandı. Yasaklar kapalı halka açık yerler ve restoranlara kadar uzanıyor.

        • 5

          İrlanda 2004 yılında dünyada sigarayı tamamen yasaklayan ilk ülke oldu. 2006 yılında İskoçya bu yasağı takip etti.

        • 6

          Yeni Zelanda, 2022 yılında 14 yaşından küçüklere tütün veya tütün mamüllerinin satışını yasakladı.

        • 7

          Türkiye'de sigara kullanımını azaltmak ve bilinci artırmak amacıyla 2005 yılından beri sigara paketlerinin üzerine uyarı yazıları konuyor. Ayrıca 2008 yılında getirilen başka bir yasağa göre; kapalı alanlarda sigara içmek de tamamen yasaklandı.

          Fotoğraf: AA

          Kaynak: BBC, The Guardian

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