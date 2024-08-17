Dünyada son birkaç yılda yaşanan büyük orman yangınları

Dünyanın farklı bölgelerinde son birkaç yılda yaşanan büyük orman yangınları, milyonlarca hektarlık alanı kül ederken, binlerce insanın evlerini terk etmesine neden oldu.

Özellikle son yıllarda sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşması, uzun süreli kuraklık ve şiddetli rüzgarlar, yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

Bununla birlikte iklim değişikliği, yangınların hem sıklığını hem de şiddetini artırarak Avrupa'dan Amerika'ya Amazon'dan Sibirya'ya kadar birçok bölgedeki yerleşim alanlarını tehdit ediyor.

AA muhabirinin çeşitli kaynaklardan derlediği bilgilere göre, yangınlar doğrudan insan yaşamını tehdit etmenin yanı sıra ekosistemlere, biyoçeşitliliğe ve hava kalitesine de ciddi zararlar veriyor.

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AVUSTRALYA, RUSYA VE AMAZON

Avustralya'nın güneydoğusunda 2019'un sonlarında başlayan ve 2020'nin başlarına kadar devam eden orman yangınları, dünya tarihindeki en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Avustralya Ulusal Doğal Afet Düzenlemeleri Kraliyet Komisyonu tarafından 2020'de yayımlanan rapora göre, "Kara Yaz" olarak adlandırılan bu yangınlarda yaklaşık 24 milyon hektardan fazla alan kül olurken, 3 bin 500'den fazla ev harap oldu.

Yangınlar nedeniyle Mallacoota, Cobargo gibi kasabalar tahliye edildi. Milyonlarca hayvanın telef olmasına neden olan bu yangınlar, ekosistem üzerinde kalıcı hasarlar bıraktı.