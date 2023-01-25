Dünyada Kaç Din Var? Dünyada En Çok Hangi Dinin Mensubu Var?

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Şimdi size bütün detaylarıyla dünyada kaç din var? Dünyada en çok hangi dinin mensubu var gibi soruların önemli cevaplarını vereceğiz. Eğer bu konuya ilginiz varsa ve merak ediyorsanız hemen okuyarak öğrenebilirsiniz.

İşte dünyadaki dinlerle ilgili bütün detaylar..!

Dünyada Kaç Din Var? İlk Gelen Din Nedir?

Net olarak dünya üzerinde kabul edilen ve inanılan 4 din bulunuyor.

- İslamiyet

- Hristiyanlık

- Yahudilik

- Budizm

Bu dinlerin her biri birbirinden farklı zamanlarda ortaya çıktı. Hepsinin inanış şekilleri, düşünce yapıları ve diğer her şey farklıdır. Tabi bunların yanı sıra küçük gruplar tarafından da benimsenen küçük din yapıları da bulunuyor.

- Jainizm

- Sihizm

- Şintoizm

- Taoizm

- Zerdüştlük

- Ateizm

Az sonra bu dinlerin detaylarını da aktaracağız. Dünya üzerindeki dinler arasında İslamiyet bir noktada diğerlerinden ayrılıyor: İslamiyet Allah tarafından yeryüzüne indirilen en son dindir. Hristiyanlık ve Yahudilik ise insanlar tarafından değiştirilmiştir veya bozulmuştur.

Buna ek olarak ateizm dini de Tanrıya inanmama üzerine bir yapıya sahiptir.

Peki ilk gelen din nedir? Dünyada kaç din var sorusundan sonra bu da oldukça merak ediliyor. insanlığın ilk dini, Peygamber Hz. Adem’e gönderilen ve Allah’ın tek olduğuna inanılan Tevhid dinidir. Zaman içerisinde diğer dinler de ortaya çıktıkça bu din de değişmiştir.

Dünyada En Çok Hangi Dine İnanılıyor?

Bir diğer önemli nokta da Kur’an-ı Kerim’e göre kaç din var sorusudur. Aslında size bunun cevabını şöyle verebiliriz: İslam’a göre üç din vardır:

- Yahudilik

- Hristiyanlık

- İslamiyet

İslamiyet bildiğiniz üzere bizim dinimizdir ve tek tanrı inancı vardır. O Tanrı da Allah’tır. Yahudiler Hz. Musa’ya, Hristiyanlar ise İsa’ya inanırlar.

Her dinin de kendine göre özellikleri vardır. Tabi hangi dinin kaç mensubu var net olarak bunu bilmek de mümkün değildir. Çünkü az önce de belirttiğimiz üzer dünya üzerinde çok fazla din bulunuyor ve kendi içlerinde de bölgesel olarak ayrılıyorlar. Tam da bu sebepten dolayı net sayılar elde edilemiyor.

Bunlara ek olarak semavi dinler olarak bilinen bazı dinler var. Bunlar tek tanrılı din olarak da biliniyor. Bu dinlere tek bir kitap ve tek peygamber gönderilmiştir. Bütün evrenin tek bir yaratıcısı olduğuna inanılır ve bu dünyada ortalama olarak 2,1 milyar Hristiyan, 1,3 milyar Müslüman ve 14 milyon da Yahudi olduğu biliniyor. Ama bu verinin de yüzde 100 doğru olduğunu söylemek mümkün değil.

Yerel dinlere bakacak olursak;

- Japonların yerel inanışı olan Şintoizm’den bahsedebiliriz. Bu din, diğer dinlere hoşgörülüdür ve dört milyon kadar üyeye sahiptir.

- Hinduizm ise bir milyon kadar üyeye sahip olmasının yanı sıra en yaygın dinlerden birisidir.

- Çin temelli Taoizm, Budizm ve Konfüçyüsçülük’ten de bahsetmezsek olmaz. Her biri yine farklıdır ve bunlar arasında en çok bilinen Budizm’de de temel inanış putlaradır.

Son olarak dünyada en çok hangi dine inanılıyor dersek de şu verileri aktarabiliriz:

- Yüzde 32’lik oranla Hristiyanlık

- Yüzde 23’lük oranla Müslümanlık

- Yüzde 15’lik oranla Hinduizm

- Yüzde 7 ile Budizm ve

- Yüzde 0,2’lik bir oranla da Yahudilik

İşte gördüğünüz üzere dünyada kaç din var ve özellikleri neler sizlere aktardık. Her dinin özelliklerini isterseniz araştırabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos