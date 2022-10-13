Dünyada ilk! Bağırsak nakline öncülük etti

İspanya’da kalp yetmezliğinden ölen bir donörden 1 yaşındaki bir bebeğe başarılı bir şekilde bağırsak nakli yapıldı.
CBC News'te yer alan habere göre, Madrid’deki La Paz Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonda, çoklu organ yetmezliği bulunan ve henüz 1 aylıkken bağırsağı çok kısa olduğu için bağırsak yetmezliği teşhisi konulan 13 aylık Emma bebeğe kadavradan bağırsak nakli yapıldı.
KARACİĞER, MİDE, DALAK VE PANKREAS DA NAKLEDİLDİ
Hastaneden yapılan açıklamada, Emma bebeğin kadavra donörden başarılı bir şekilde bağırsak nakli yapılan ilk kişi olduğu belirtildi.
Operasyonun, donörün ölümünden sonra nakledilecek organlardan kan akışını sürdürmeye yardımcı olan ve organları koruyan bir sistemle gerçekleştirildiği aktarıldı. Karaciğer, mide, dalak ve pankreas nakli de yapılan Emma bebeğin sağlık durumuna ilişkin, "Çocuk taburcu edildi, evde ailesiyle birlikte mükemmel durumda" bilgisi paylaşıldı.
"HAYAT DEVAM EDİYOR"
La Paz Hastanesi Nakil Koordinatörü Belen Estebanz, "Tüm bunlar, hayatlarının en kötü anlarından birinde organ bağışına 'evet' diyen, başkaları yaşadıklarını yaşamasın diyen ailelerin cömertliği sayesinde mümkün oluyor" ifadelerini kullandı.
Emma’nın babası Danie ise, "Bağış yapan ailelere ve herkese, üçümüze hayat verdikleri için teşekkür etmek istiyoruz" dedi.
Emma bebeğin 17 aylık olduğunu söyleyen annesi, "İyi haber şu ki hayat devam ediyor, Emma çok cesur ve yaşamaya devam etmek istediğini her gün kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.
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