TRANSAMERICA PİRAMİDİ

Transamerica Piramidi, Kaliforniya'nın San Francisco şehrinde, San Andreas ve Hayward faylarının hemen yanında yer alan 1970'lerde yapılan ikonik bir yapıdır. 1989 yılında 6,9 büyüklüğünde bir deprem binayı vurduğunda çok katlı yapının üst katları neredeyse 30 santim sallandı ancak bina depremden hiç hasar almadı.

Bu başarı, sismik yüklerle hareket edecek şekilde tasarlanmış 52 fit derinliğindeki çelik ve beton temelden geliyor. Dikey ve yatay yükler, 45. kota kadar uzanan iç çerçeveler ile birinci katın üzerinde benzersiz bir makas sistemi ile destekleniyor. Bu yapısal sistemlerin karmaşık kombinasyonu, binayı salınma hareketlerine karşı dirençli hale getirir ve büyük yatay taban kesme kuvvetlerinin soğurulmasını sağlar.