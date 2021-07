Dünyada çocuk istismarı verileri! 0:00 / 0:00

Türkiye'nin Elmalı davasını konuştuğu bugünlerde, dünya çapında çocuklara yönelik cinsel istismar rakamları durumun ne kadar korkunç olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Maalesef ülkelerin bu verileri çok net bir şekilde paylaştıklarını söylemek mümkün değil. Habertürk'ten Merve Elmacı'nın haberi...

Elmalı davası kamuoyunda tartışıldıktan sonra farklı bilgiler ortaya çıksa da istismar ile ilgili haberler bitmiyor. UNICEF'in çocuklara karşı cinsel şiddet sayfasını açtığımızda karşımıza çıkan, "Cinsel şiddetin sınırları yoktur. Her ülkede ve toplumun tüm kesimlerinde meydana gelir" sözleri de bu durumu anlatıyor.

Çocuk istismarı, çocuğa şiddet uygulamak ya da kötü muamele uygulamak olarak tanımlanabilir. Uzmanlar çocuk istismarını; fiziksel taciz, cinsel taciz, psikolojik taciz ve görmezden gelme olarak dört kategoriye ayırıyor. Tüm bu kategorilerin içine çocukları çalıştırmak, çocuktan cinsel olarak faydalanmak, çocuğa zarar vermek, çocuk yaşta evlendirmek ve daha sayamayacağımız birçok şey giriyor.

DSÖ'YE GÖRE 2019 'DA 1 MİLYARA YAKIN ÇOCUK ŞİDDET MAĞDURU

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 yılında paylaştığı rapora göre, 2-17 yaşları arasındaki 1 milyara yakın çocuk 2019 yılında fiziksel, cinsel ya da duygusal şiddete maruz bırakıldı. World Vision’ın verilerine göre ise, her yıl dünyada 1 milyar 700 milyon çocuğun istismara uğradığı rapor ediliyor.

Dünyada 20 yaşın altındaki 10 genç kızdan 1'i cinsel ilişkiye girmeye zorlanıyor. 15 ila 19 yaşlarındaki 15 milyon genç kız cinsel ilişkiye zorlandığı belirtiliyor. 10 çocuktan 6'sı ebeveynleri tarafından fiziksel olarak cezalandırılıyor. Çocukların yüzde 10'u fiziksel cezalardan legal olarak korunamıyor.

Tespit edilen insan kaçakçılığında faaliyetlerinde yüzde 28 oranında çocuk mağdur oluyor. Dünya genelinde 50 milyona yakın çocuk yaşadığı yerden göç ediyor ya da zorla yerinden ediliyor.

Her yıl 15 yaşının altındaki 41 bin çocuk ev içi cinayet sonucu hayatını kaybediyor.

Yetişkinlerin dörtte biri çocukken istismara uğradığını bildiriyor. 5 kadından 1'i ve 13 erkekten 1'i çocukken istismara uğradığını açıklıyor.

Öte yandan, Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) Genel Müdürü Catherine De Bolle şubat ayında yaptığı açıklamada, salgın döneminde internet üzerinden çocuk istismarının endişe verici bir şekilde arttığını, çocuk istismarı vakalarının bazı ülkelerde 3 katına kadar çıktığını söyledi.

ÇOCUKLAR HANGİ ÜLKEDE NE KADAR GÜVENDE?

The Economist'in 2019 yılında 60 ülkeyi kapsayan çocukların güvenliğine yönelik bir araştırması bulunuyor.

Araştırmada, çevre, yasal işleyiş, hükümetin kapasitesi, özel sektörün, sivil toplumun ve medyanın konuya bakışı üzerinden ülkeler puanlandırılıyor.

Araştırmaya göre çocukların en güvenli olduğu ülke 83.9 oranla İngiltere, en az güvenli olduğu ülke ise yüzde 26.4 ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti.

İNGİLTERE

Çocuklar için en güvenli olduğu ülke olan İngiltere'de 2020’nin Mart ayında 19 bin 847 çocuk cinsel istismara uğradığı için yardım alıyordu.

Economist'in araştırması gerçekleşmeden önce 2016-17 yıllarında bir araştırmaya göre ise, 43 bin 522 çocuk cinsel istismara uğramıştı. İngiltere’de yine 2020 yılında yapılan araştırmada, 18-74 yaş arasındaki 8 milyon 500 bin yetişkinin 16 yaşından önce cinsel istismara uğraklarını itiraf etti.

Araştırmada, İngiltere’nin çocuk istismarını önlemek için programlar geliştirdiği ve teknolojik alanlarda erişimi iyi sağladığı ifade edildi. Ancak yetkililer tarafından resmi bir verinin paylaşılmamasının büyük bir eksiklik olduğu belirtildi.

ALMANYA

Almanya ise yüzde 73.1 ile listenin 5. sırasında. Almanya polis yetkililerinin çocuk istismarına yönelik 2018 yılında yayımladığı rapora göre, ülkede her gün 40 gün çocuk istismara uğruyordu.

Almanya’da da çocuk istismarına karşı programlar geliştiriliyor, teknolojik imkanlar sunuluyor ancak resmi veri paylaşımı burada da sıkıntılı.

TÜRKİYE

Türkiye, yüzde 56.7 ile listenin 18. sırasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2016 verilerine göre, Türkiye’de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısı, son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttı, 250 bin çocuk istismara uğradı. TÜİK’in 2019 verilerine göre suç mağduru olarak gelen 206 bin 498 çocuğun yüzde 15,2'si cinsel istismar kurbanıydı. Ancak resmi veriler artık paylaşılmıyor.

Economist araştırmasında, Türkiye’de çocuk istismarına karşı medyanın, kamunun ve sivil toplumun önemli bir desteği olduğu belirtiliyor. Öte yandan, hukuk sisteminde boşluk olduğu, istismara karşı ulusal bir eğitimin olmaması ve resmi verilerin paylaşılmaması eksiklik olarak görülüyor.

RUSYA

Rusya, yüzde 47.2 ile 38. sırada yer alıyor. Doğrusu Rusya’da yaşanan cinsel istismar verilerine yönelik güvenilir bir kaynak bulunmuyor. Economist raporunda da verilerin hiçbir belli merkez tarafından paylaşılmamasının eksikliğine dikkati çekiyor. Rusya’da legal yapıda gelişmelerin olduğu ancak veri toplamada, ulusal eğitimde ve destek programlarında eksiklik olduğu vurgulanıyor.

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

Cinsiyet temelli ayrımcılığın en yüksek olduğu ülkelerden Demokratik Kongo Cumhuriyeti, yüzde 26.4 listenin sonunda.

UNICEF verilerine göre Kongo’da neredeyse 2 çocuktan 1’i çocuk yaşta evlenmeye zorlanıyor, 15-19 yaşlarındaki kızların yüzde 27’sinin hamile olduğu ifade ediliyor. 15-19 yaşlarında cinsel ilişkiye zorlanan kızların sadece yüzde 1’i profesyonel yardım alabiliyor.

Çocuklara yönelik her tür istismar maalesef dünyanın her noktasında iç acıtan bir gerçek. Ülkelerin refah seviyesi arttıkça verilere ulaşmak kolay olsa da yine de en gelişmiş ülkelerde bile veriler oldukça net değil. Büyük çoğunlukla sivil toplum kuruluşları tarafından çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Çocukların şiddetin herhangi bir türüne maruz bakılması aklanabilir gibi değil, her türlü şiddet önlenebilir. Çocukların için en güvenli olduğu belirlenen ülkede bile yüzde 20 oranında çocuklar güvende değil. Her ülkede, dünyanın her bir noktasında geleceğimiz ve aydınlığımız olan masum çocukları korumak vicdan sahibi herkesin borcu.