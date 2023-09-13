Dünyada 5'inci olmak için halka açılıyor

REKLAM advertisement1

Borsada yeni ortakları ile buluşmak için gün sayan Reeder Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, halka açılmalarının altında yatan motivasyonun dünyada şu anda 4 tane olan global büyük telefon markaları arasına katılmak olduğunu kaydetti. Saral, yatırımcının neden Reeder'e ortak olması gerektiği sorusuna "Bence Reeder Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek bir firma" diye cevap verdi. Yerli telefon üreticisi Reeder Teknoloji'nin büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL'yi lirayı bulması beklenen halka arzında talep bugün ve 14-15 Eylül tarihlerinde toplanıyor.

Şirketin yüzde 22.63'üne denk gelen halka arzdan gelen tutarın bir lirasının bile borç ödemesinde kullanılmayacağını, yatırım ve kapasite artırımını hedeflediklerini söyleyen Saral, 500 milyon lira olan borcun maliyetinin piyasanın yüzde 40-45 altında olmasının bunun nedeni olduğu bilgisini paylaştı. Saral, "Çok karlı likit varlıkları olan bir teknoloji şirketiyiz. Benim eski ortaklarımdan öğrendiğim bir şey var. Bir markanın global bir marka olabilmesi için önce kendi mahallesinde, sonra ilçesinde, sonra şehrinde ve ülkesinde son olarak dünyada marka olması gerekiyor. Bizim önce Türkiye'nin bir numarası olmamız lazım. Türkiye'nin 1 numarası olmak için Türk halkının bu firmayı sahiplenmesi, inanması, yatırım yapması lazım" şeklinde konuştu.

REKLAM

LCD VE BATARYA ÜRETİMİ YAPILACAK

Şirketin 2020 yılında 39, 2021 yılında 101, 2022'de 434 milyon lira FAVÖK'ü (Faiz amortisman ve vergi öncesi kar) olduğunun altını çizen Saral bu yıl sonunda da yatırımcıya 728 milyon lira net kar ve 910 milyon da FAVÖK taahhütleri olduğunu belirterek, "Eğer taahhüdümüzü verine getiremezsek eksik kalan kısım kadar hisseyi ortaklarımıza vereceğiz. 2024 için de aynı taahhüdü veriyoruz. Eğer 1 milyar 767 milyon liralık FAVÖK değerine ulaşamazsak halka arza katılıp hissesini satmayan ortaklara bunu vaat ediyoruz" dedi.

Halka arz gelirinin şirketin kasasına giden kısmın yarısını pazardan mal alımında yani işletme sermayesi olarak kullanılacağını dile getiren Saral, geri kalan yüzde 25'lik kısmın LCD ekran üretiminde ve yüzde 25'lik kısmın ise batarya üretiminde kullanılacağını açıkladı.

2.5 KAT BÜYÜME

Halka arz sonrası önce pazar üçüncülüğü ve sonrasında pazar liderliğine gitme hedeflerini yineleyen Saral, yüzde 25'e ulaşacak pazar payı ile 2.5 kat daha büyüyebileceklerini kaydetti. Saral, paralelinde ilk 5 yılda bölge ülkelerinin yanı sıra Türk markalarının pazar hakimiyeti olan Almanya gibi ülkelerde de büyümek olduğunu bildirdi. Saral, Türkiye'deki büyüklüğün üç katını da bölge ülkelerinde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Saral'ın verdiği bilgiye göre Reeder'in üretim satış sonrası hizmetler ve Arge bölümlerinde 760 çalışanı bulunuyor. Yaş ortalaması 23 ve yüzde 60'ını kadınlardan oluşuyor. Ülke çapında 102 perakende dükkanda 400'ün aşkın çalışanı da bulunuyor. Bu rakamın yılsonunda 800'ü geçmesi bekleniyor.

'5 YILDIR PLANLIYORUZ'

Yaklaşık 5 yıldır halka arzı planlayıp 3 yıldır da aktif olarak çalışma yürüttüklerini anlatan Saral, bu hedeflerinin son dönemde sermayenin tabana yayılması çabası ile örtüşmesinden dolayı kendilerini şanslı gördüklerini de ifade etti.

REKLAM

Şirketin şimdiye kadar ki büyümesinde hem alaylı hem mektepli olmalarının büyük payı olduğunun altını çizen Saral, bu yapının şirketi halka arza taşıdığını kaydetti. Herhangi bir ürünün standardize olması halinde bir ülkede yerli üretimin pazar lideri olduğuna dikkat çeken Saral, "Türkiye'de tüketicinin kendi ülkesinden çıkan ürüne rağbeti de var. Üç yıl içinde Türkiye'de pazar lideri olmayı hedefliyoruz" dedi.

Reeder'ın 3 milyon müşterisi olduğu bilgisini veren Saral, öğrencilere ÖTV'siz cep telefonu projesi ile ilgili ciddi beklentileri olduğunu belirterek, "Bu bizi global çapta 5'inci sıraya taşır" diye konuştu.

ŞİRKET EVDE KURULDU

Halka arz ile bir amaçlarının şirketi tanıtmak da olduğunu söyleyen Saral, şirketin 14 yıl önce evde kurulduğunu dile getirerek, şirketin kuruluş ve gelişimini şöyle anlattı: "Değişen ve gelişen dünyanın e-ticaret ve sosyal medya açısından ilk fazlarında eşimle birlikte kurduk Reeder'i. İlk işimiz kitap okuyucu getirmek oldu. Hayalimiz hep global marka olmaktı. Global markalarda ismin ya İngilizce veya bir şahsın ismi olmak zorunda olduğunu görmüştük o dönem. İkinci işimiz tablet oldu. Sonrasında 3G'li tablet yaptık. Sonrasında bir çok teknoloji şirketi ile ortak projeler ürettik. Farklı bir iş yapma bakış açısıyla teknoloji üretimi ile yapılmayanı yaparak istihdam yarattık. Bu şirketin bir atak yapmasını sağladı. 6 yıl önce Çinli bir stratejik partner alarak Samsun'da üretim yatırımı yaptık. Orada akıllı telefon, tablet bilgisayar, laptop, robot süpürge üretiyoruz."

Özellikle pandemi sırasında büyük global markaların durmalarının büyümelerinde büyük pay sahibi olduğunu anlatan Saral, pandeminin sağladığı avantaj ile 7/24 çalışan ve dönem dönem telefon pazarında 3'üncülüğe yükselen bir marka haline geldiklerini bildirdi.