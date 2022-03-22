Dünyada 100 kişide görülüyor!

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan Katelyn Samples'ın en küçük oğlu Locklan Samples, saçının düz, taranamayacak durumda olduğu bir nadir sendromdan muzdarip.
The Guardian'da yer alan habere göre, Katelyn Samples (33), geçen yaz oğlu Samples'ın bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Bir yabancıdan gelen mesajda; 10 aylık oğluna 'taranamayan saç sendromu' teşhisi konup konulmadığı soruluyordu. Bu durum üzerine endişelenen anne Samples, "Bebeğimde bir sorun mu var, ağrısı var mı" gibi endişeler yaşadığını dile getirdi.
ÜÇ İLA 12 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARDA GÖRÜLÜYOR
Taranamayan saç sendromuyla ilgili örnekleri internette aramaya başlayan ve ardından çocuk doktorunu arayan Samples, doktorun sendromu hiç duymadıklarını söylediğini ancak onu Atlanta'daki Emory Healthcare'deki bir pediatrik dermatologa yönlendirdiğini dile getirdi.
Hastanede minik Locklan'a taranamayan saç sendromu konuldu. Taranamayan saç sendromu, saçların fiziksel olaral follikülde ve deri dışında görünen kısmına verilen isim olan saç şaftında nadir görülen bir genetik bozukluk olarak tanımlanıyor. Düzensiz gümüşi sarı veya saman rengi saç ile karakterize olan sendromda, saçlar düz taranamıyor. Sendrom genellikle üç ila 12 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.
SAÇ GÖVDESİ ÜÇGEN GÖRÜNÜYOR
UCLA Health'de pediatrik dermatolog Dr. Carol Cheng, ABC'ye verdiği röportajda "Mikroskopun altına baktığınızda, saçın gövdesinin silindir şeklinde olmasından ziyade daha çok üçgen şeklinde olduğunu görebilirsiniz" dedi.
Üçgenin içinde yukarı ve aşağı giden küçük oluklar olması saçın taranamaz olmasına neden oluyor.
Bilim insanları, taranamayan saç sendromunun yaklaşık 100 kişide olduğunu belirtiyor. Öte yandan bu sendromun şu anda kesin bir tedavisi yok. Bununla birlikte, ergenlik başladıktan sonra durum tipik olarak düzeliyor.
Anne Samples, Locklan'ın saçlarının kolayca keçeleşebildiğini, çok kırılgan olduğunu ve kolayca karışabildiğini o nedenle çok dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, oğlunun saçını çok nadiren yıkadığını ve saçlarının yağlanmadığını dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!