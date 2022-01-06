Kuzey Kore şimdi de dünyaca ünlü yemeği sahiplendi

Videoda Kuzey Kore lideri Kim Jong-Il'in fabrikaları gezdiği görüntüleri verilerek bu yemeği 2011'de icat ettiği ifade ediliyor. Ancak Kuzey Kore'nin aksine burrito 1900'lerin başından bu yana var olan ve özellikle 1950'lerden sonra ABD'de popülerleşen bir Meksika yemeği olarak biliniyor.