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Dünyaca ünlü yemeği sahiplendiler!

Kuzey Kore şimdi de dünyaca ünlü yemeği sahiplendi

Kuzey Kore devlet medyası, Kim Jong-Il'in Meksika yemeği burrito'ya çok benzeyen 'buğday dürümlerini' icat ettiğini iddia etti.

06.01.2022 - 10:03 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • Kuzey Kore devlet medyası, bu kez de ülkenin eski lideri Kim Jong-Il'in dünyada ünlü Meksika yemeği burritoya çok benzeyen 'buğday dürümlerini' icat ettiğini iddia etti.

  • Pen News'in paylaştığı Kuzey Kore'ye ait propaganda videosunda, Pyongyang'da bir yemek standında çocuklar ve askerler de dahil olmak üzere insanlara 'burrito'ya benzer yemek satıldığı gösteriliyor.

  • Videoda Kuzey Kore lideri Kim Jong-Il'in fabrikaları gezdiği görüntüleri verilerek bu yemeği 2011'de icat ettiği ifade ediliyor. Ancak Kuzey Kore'nin aksine burrito 1900'lerin başından bu yana var olan ve özellikle 1950'lerden sonra ABD'de popülerleşen bir Meksika yemeği olarak biliniyor.

  • Kuzey Kore'de son aylarda COVID-19 pandemisinin de etkisiyle açlık ve kıtlık riski bulunuyor. Ülkenin lideri Kim Jong-un'da geçtiğimiz günlerde ülkenin ciddi bir 'ölüm kalım savaşıyla' karşı karşıya olduğunu belirtmişti. 

    Kuzey Kore lideri, geçtiğimiz baharda da yaptığı bir konuşmada da ülkenin tarihindeki en kötü ekonomik krizden geçtiğini belirterek durumun 90’lardaki kıtlık ve açlık krizinin yaşandığı döneme benzetmişti.

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