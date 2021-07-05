Ünlü tasarımcı ayrıca uykunun da çok önemli olduğuna dikkat çekerek "Uyku, bir şirketi büyütmenin, iki çocuk yetiştirmenin anahtarıdır. Yani, uyuyamasm var olabileceğimi sanmıyorum. Dinlenmem gerekiyor. çünkü uykunun yenileyici olduğunu hissediyorum" diyor.