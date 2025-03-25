Dünyaca ünlü markalaşma ve pazarlama uzmanları İstanbul'a geliyor

Bu yıl "İnovasyon Çağında Pazarlama" temasıyla düzenlenen zirve, ulusal ve uluslararası arenadan sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirerek pazarlamanın geleceğini şekillendiren trendleri tartışacak, yapay zeka, sürdürülebilirlik, yeşil pazarlama ve yeni nesil pazarlama çözümleri gibi sektöre yön veren konuları ele alacak.

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Ayrıca, Zirve kapsamında Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan “Yılın En Başarılı” marka ve şirketlerinin belirleneceği ve dünya çapında mükemmelliği simgeleyen “Kotler Awards Pazarlama Ödülleri” sahiplerini bulacak.

Markalaşma yolculuğunda ve pazarlama faaliyetlerinde daha etkin adımlar atmak isteyen şirketler ve markalar için harika bir eğitim ve öğrenme fırsatı sunan zirvenin biletleri www.kotlerimpactturkiye.org/world-marketing-summit-2025/#bilet-al-wms sayfasından alınabilir.

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World Marketing Summit Zirvesi konuşmacıları arasında Davranışsal Pazarlama Stratejisti ve Marka Uzmanı Mr. Roger Hurni, World Design Organization Başkanı Mr. Thomas Garvey, Nöropazarlama Stratejisti ve Pazarlama Fütürüsti Mr. Roger Dooley, Kriz ve Risk İletişimi Danışmanı Mr. Timothy Coombs, Sürdürülebilir Pazarlama Yönetimi Danışmanı Prof. Dr. Marc Oliver Oprensik gibi değerli isimler yer alarak, bilgi ve tecrübelerini konuklarla paylaşacak.

World Marketing Summit 2025’in detaylı programı:

09.00 – 09.30 Açılış Konuşmaları

Ayşenur Aydın Gümrükcü, Buz Ajans – Ajans Başkanı

Sadia Kibria, Kotler Impact & WMS Grup CEO’su

09.30 – 10.00 Keynote : Roger Hurni – Davranışsal Pazarlama ve Değişen Tüketici Davranışları

10.00 – 11.00 Panel 1 : Yapay Zeka ve Pazarlama

Moderatör : Şule Güner, Yapay Zeka Uzmanı

Panelist : Prof. Dr. Marc Oliver Opresnik, Pazarlama Profesörü

Panelist : Doç. Dr. Şebnem Özdemir, İstinye Üniversitesi AI Araştırmacısı

Panelist : Ömer Wilson, Yapay Zeka, Teknoloji Konuşmacısı

11.00 – 11.30 Kahve Molası

11.30 – 12.00 Keynote : Timothy Coombs – Kriz İletişimi Yönetimi ve Sürdürülebilirlik

Ahlaki Öfke: Kriz Yöneticileri İçin Artan Zorluk

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12.00 – 13.00 Panel 2: Yeşil Pazarlama : Pazarlamada Sürdürülebilirlik

Moderatör : Esra Baykal, Marka Danışmanı

Panelist: Thomas Garvey, WDO ( World Design Organization ) Başkanı

Panelist : Ülkü Yüksel, Visa Türkiye Pazarlama Başkanı

Panelist : Dr. İdris Onay, Benetton Türkiye Genel Müdürü Panelist : Dr. Necip Özçer, LCWaikiki Yönetim Kurulu Üyesi 13.00 – 14.30 Öğle Yemeği 14.30 – 15.00 Keynote : Roger Dooley, Nöropazarlama 15.00 – 16.00 Panel 3: Pazarlamada Yeni Nesil Çözümler Moderator : Neslihan Olcay, IAB İnteraktif Reklamcılık Derneği CEO’su Panelist : E. Sertaç Ersayın, Yekon ( Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği ) Başkanı Panelist : Zeynep Bortaçina Yener, Publicis Groupe Turkey Strategy Lead & Reklamcılık Vakfı Başkanı Panelist : Kerem Ayırtman, Communications Partners CEO’su 16.00 – 16.30 Kahve Molası 16.30 – 18.00 “Kotler Awards Pazarlama Ödülleri” Ödül Töreni