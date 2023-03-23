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Dünyaca ünlü isimlerden Ramazan mesajları

Yusuf İslam, Maher Zain, Sami Yusuf, ABD'li şarkıcı SZA ve ABD'li model Bella Hadid'in de aralarında yer aldığı çok sayıda ünlü isim, sosyal medya hesaplarından Ramazan ayına dair paylaşımlarda bulundu

Giriş: 23.03.2023 - 17:45 | Güncelleme: ABONE OL
Dünyaca ünlü isimlerden Ramazan mesajları: Bella Hadid, Khaled ve Maher Zain... - Magazin haberleri
Dünyaca ünlü isimlerden Ramazan mesajları
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İngiliz şarkıcı Yusuf İslam, sosyal medya hesabından 2018'de yayınladığı 'Ramadan Moon' şarkısı ile Ramazan ayının anlamını açıklayan bilgilere yer verdi.

Lübnan asıllı İsveçli R&B şarkıcısı Maher Zain ise mesajında, Ramazan ayının tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederek, şunları kaydetti: Bu mübarek günleri, Allah ile daha iyi bağ kurmak için en iyi şekilde değerlendirelim. Ramazan ayı boyunca huzur, neşe ve bereket bulmanız dileğiyle.

Maher Zain
Maher Zain

"SEVGİ VE REFAH DİLİYORUM"

İngiliz şarkıcı Sami Yusuf da, "Hepinize sevgi, mutluluk ve refah diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sami Yusuf
Sami Yusuf

ABD'li model Bella Hadid de Ramazan ayını kutlayan bir illüstrasyona yer vererek, "Herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. Huzur dolu bir ay dilerim" paylaşımında bulundu.

Bella Hadid
Bella Hadid

"HEPİNİZİN RAMAZANI MÜBAREK OLSUN"

Rapçi DJ Khaled, bir sosyal medya kullanıcısının kendisiyle ilgili paylaştığı eğlenceli bir gönderiyi yayımlayarak, "Hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun" mesajına yer verdi.

Khaled
Khaled

SZA adıyla tanınan ABD'li şarkıcı Solana Imani Rowe da Bella Hadid'in "Ramazan mübarek olsun" gönderisini paylaştı.

Solana Imani Rowe
Solana Imani Rowe

Hadid kardeşlerden Alana Hadid ile babaları Mohamed Hadid, Filistinli görüntü yönetmeni Omar Rammal ve Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu Reshad Strik de sosyal medyada Ramazan ayına dair paylaşımlarda bulundu.

Fotoğraflar: AA, AP, Instagram

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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