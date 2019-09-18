Kuaförüm Sensin programı dünyaca ünlü kuaför ve makyaj sanatçısı Shafaq Novruz'u konuk etti.

Kuaförüm Sensin programının sıkı bir takipçisi olan ve Azerbaycan'dan eğitim için Türkiye'ye gelen Shafaq Novruz, 45 dakikada yaptığı muhteşem saç tasarımıyla programa renk kattı. Kuaför ve makyözlere tavsiyelerde bulunan Novruz, başarının sırrının çok çalışmak olduğunu söyledi. Bu anı ölümsüzleştirmek isteyen jüri üyeleri ve yarışmacılar, Novruz ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Günün konseptinin "altın günü saçı ve makyajı" olduğu bölümde, konsepte de uygun olarak günün birincisi olan takıma 2 tam altın hediye edildi. Altınları kazanan takım yeni yarışmacılar Aytekin ve Çilem oldu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;