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Finlandiya'nın havayolu şirketi Finnair, kabindeki fazla yükleri daha rahat tespit edebilmek amacıyla tartışmalı bir karar aldı. Henüz sadece Helsinki Havalimanı'nda deneme aşamasındaki uygulamaya göre Finnair yolcuları da tıpkı bagajlar gibi tartılacak.

Finnair'in iletişimden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Päivyt Tallqvist CNN International'a yaptığı açıklamada, her şeyin anonim olduğunu ve ağırlığı yalnızca kapıdaki personelin gördüğünü söyledi. Tallqvist, denemenin Pazartesi günü başladığını ve Perşembe sabahı itibariyle 800 gönüllünün uygulamaya katıldığını belirterek, havayolunun 'gönüllü sayısı karşısında olumlu bir sürpriz' yaşadığını da sözlerine ekledi. REKLAM Tallqvist, havayolunun 'uçuşların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli olan uçak dengesi ve performans hesaplamaları amacıyla' yolcuların ortalama ağırlığı ve el bagajları hakkındaki verileri derlediğini başka bir amaçları olmadığını söyledi.

Havayolları, uçakların ağırlığını her kalkıştan önce ağırlık merkezleriyle birlikte hesaplıyor. Yetkililere göre bir uçağın ağırlığı ve trimi; yolcuların nereye oturabileceğini, hatta bazı durumlarda uçağa kaç yolcunun binmesine izin verildiğini ve bagaj bölmesine ne kadar bagaj taşınabileceğini bile etkileyebiliyor. Tallqvist, "Havayolları diğer tüm ağırlıkları biliyor olsa da, müşterilerin ve el bagajlarının ağırlığı Sivil Havacılık Otoritesi tarafından onaylanan ortalama ağırlıklar kullanılarak hesaplanıyor" diye konuştu. Havayolları genellikle Avrupa Havacılık Güvenliği Otoritesi tarafından sağlanan ortalama yolcu ağırlıklarını kullasa da Finnair 2018'den bu yana kendi ölçümlerini kullanıyor ve bunları her beş yılda bir güncelleniyor.