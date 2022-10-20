SHAKIRA - GERARD PIQUE

Barselona'da top koşturan Gerard Pique, 12 yıl boyunca dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile bir ilişki içerisindeydi. Çiftin 2 evlatları oldu fakat 3 ay önce yaptıkları ortak açıklama ile evliliklerini sonlandırma kararı aldılar. İddialara göre çiftin ayrılma sebebi, Pique'nin Shakira’yı 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile aldatması oldu. Shakira ise konu hakkında, "“Bu ayrılık hem benim için hem de çocuklarım için çok zor. Çünkü ben spot ışıkları altında biriyim ve bu hep konuşuluyor. Çocuklarımı bundan korumaya çalışıyorum çünkü çocuklarımın anne ve babası ile alakalı böyle şeyler duyması veya okuması hoş değil. Sadece çocuklarımı korumaya çalışıyorum.” şeklinde konuştu.