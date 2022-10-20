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Dünyaca ünlü futbolcuların trajik aşk hikayeleri! Bitmeyen ihanet öyküleri ve gözü yaşlı eşler...

Bir süre önce hem magazin hem spor gündemini sallayan Wanda Nara Icardi aşkı sebebiyle dünyaca ünlü futbolcuların özel hayatları araştırılır oldu. İşte Sneijder'den Ronaldo'ya, Totti'den Casillas'a birçok futbolcunun çalkantılı aşk hayatı...

20.10.2022 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • Spor medyasının gündeminde bir süredir Wanda Nara ve Icardi ilişkisinde yaşanan sorunlar yer alıyor. Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Wanda Nara'nın ünlü futbolcu hakkında yaptığı açıklamalar ile, çift yine gündemde konuşulur hale geldi. Bu kapsamda ihanetlerle, çalkantılı aşk hayatları ile konuşulan tüm futbolcuları sizler için derledik.

  • IKER CASILLAS - SARA CARBONERO

    Real Madrid'in bir dönem adı en çok konuşulan kalecilerinden Iker Casillos,  İspanyol sunucu Sara Carbonero ile uzun soluklu bir ilişki yaşadı ve iki çocukları oldu. İddialara göre, bir dönem yumurtalık kanserine yakalanan Sara Carbonero'nun bu süreç içerisinde Casillas'ın kendisine hiç destek olmaması, ilişkilerini bitirdi.

  • CHRISTIANO RONALDO - IRIYA SHAYK

    Tarihin en başarılı futbolcuları arasında gösterilen Portekiz asıllı Christiano Ronaldo, bir dönem Rus model Irina Shayk ile aşk yaşamıştı. İkili 5 yıllık ilişkilerinde ortaya çıkan iddialara göre sözleşme imzalamıştı. Shayk ise bu konuda, "Hakkımızda birçok şey yazıldı fakat gerçek olan şuydu. Cristiano beni defalarca aldattı. İlişkimiz bu yüzden bitti. Ben gerçek bir kocam olsun isterdim ve böyle bir şeyi asla yapmazdım.” ifadelerini kullanmıştı.

  • WESLEY SNEIJDER - YOLANTHE CABAU

    Uzun bir süre Galatasaray'da top koşturan Wesley Sneijder,  sunucu Yolanthe Cabau ile 9 yıllık bir evlilik süreci yaşadı. Ünlü çiftin ilişkisi söylenene göre ihanet sebebiyle bitti. Boşanmadan sonra depresyona girdiği söylenen ve oldukça fazla kilo aldığı gözlemlenen Sneijder, Yolanthe Cabau’yu aldattığını Hollanda gazetesi De Telegraaf’a şöyle anlatmıştı: “Her şey benim yüzümden kötüye gitmeye başladı. Sürekli partiler, kötü arkadaşlarla! Yolanthe’nin olmadığı partiler, içkiler ve kadınlar. Her şey kontrolümden çıkmıştı ve Yolanthe’ye her gün yalan söylüyordum. Bir gün dürüst oldum ve Yolanthe’ye her şeyi dürüstçe anlattım. Ve her şeyi kaybettim. Yolanthe hayallerimin kadınıydı.”

  • SHAKIRA - GERARD PIQUE

    Barselona'da top koşturan Gerard Pique, 12 yıl boyunca dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile bir ilişki içerisindeydi. Çiftin 2 evlatları oldu fakat 3 ay önce yaptıkları ortak açıklama ile evliliklerini sonlandırma kararı aldılar. İddialara göre çiftin ayrılma sebebi, Pique'nin Shakira’yı 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile aldatması oldu. Shakira ise konu hakkında, "“Bu ayrılık hem benim için hem de çocuklarım için çok zor. Çünkü ben spot ışıkları altında biriyim ve bu hep konuşuluyor. Çocuklarımı bundan korumaya çalışıyorum çünkü çocuklarımın anne ve babası ile alakalı böyle şeyler duyması veya okuması hoş değil. Sadece çocuklarımı korumaya çalışıyorum.” şeklinde konuştu.

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