Dünyaca ünlü bir eğitimci olan Prof. Dr Artin Göncü: “Oyun oynayan çocuk yetişkinlik provası yapıyor

Çocuklarımızın oyun oynamaları oyalanma değil bir ihtiyaç. Uzmanlara göre bir tür yetişkinlik provası. Nefes almak kadar gerekli ve çok önemli bu eylem, çocuğun ilgi alanına, gelecekte seçeceği mesleğe, ailelerin sosyo-ekonomik durumlarına, yaşanan yer ve ilişkilerine dair çok önemli ipuçları barındırıyor.

Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu, bu önemli konuyu dünyanın önde gelen çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanlarından Prof. Dr. Artin Göncü ile ABD’den kısa süreliğine geldiği İstanbul’da konuştu.

Dünyanın bir çok ülkesinde çocuk gelişimi konulu konferanslarıyla farkındalık yaratan ve oyunun önemine dikkat çeken Prof. Göncü, programda kısa sürede konuyla ilgili en önemli bilimsel kaynaklar arasında yer alan ve Koç Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan, ”Oyunda Büyümek” isimli son kitabını anlattı. Aşağıda izleyeceğiniz videoda, oyunun çocuk gelişimine olan etkisi, çok yönlü bir aktivite oluşu nedeniyle eğitim ve terapi amaçlı olarak kullanılması, bu konuda bilinçli aile ve öğretmenlerin rolü, savaş ve doğal afet yaşayan çocukların oyun terapi ile yaşama döndürülmesi gibi başlıklar bulacaksınız. İşte konunun hem çok yönlü hem de vazgeçilmez oluş nedenlerine ilişkin programda bulacağınız sorulardan bazıları ve o video.

*Çocuk gelişimi ve eğitiminde sosyokültürel bakış neden önemlidir?

*Oyun öğrenilen bir şey midir, içgüdüsel midir?

*Her çocuk oyun oynar mı?

*Oynanan oyunlar bize ne tür bilgiler ve ipuçları sunar?

*Oyunun çocuğun yaşamına sunduğu katkılar nelerdir?

*Aileler oyunun önemi konusunda ne biliyorlar?

*Oyun sadece bir mutluluk duygusu mu verir yoksa acıların giderilmesinde de etkili midir?