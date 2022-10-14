"Dünya'ya dönmem gerek" dedi: 30 bin dolar dolandırdı

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Japonya'da 65 yaşındaki kadın, Rus kozmonot olduğu iddia edilen ve Dünya'ya dönmek için 30 bin dolara ihtiyacı olan bir kişi tarafından dolandırıldı.

Japon yayın kuruluşu Yomiuri Shimbun, Higashiomi şehrindeki kadının, Instagram aracılığıyla

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışan bir kozmonot olduğu iddia edilen adamla tanıştığını aktardı.

Kyodo News, ikilinin Haziran ayında tanıştığını ve aylarca mesajlaştığını bildirdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, kozmonot kadına onu sevdiğini ve evlenmek istediğini söyledi, Dünya'ya döndüğünde evlenebileceklerini söyledi. Kozmonot olduğunu iddia eden adam, Dünya'ya dönmek için 30 bin dolara ihtiyacı olduğu ifade etti.

Kadının Ağustos ve Eylül aylarında toplam 30 bin dolar tutarında beş ödeme yaptığı belirtildi. Tüm bunların ardından dolandırıcı yine para istemeye devam edince kadın polisle iletişime geçti. Aylar sonra halen kozmonot olduğunu iddia eden adamla görüşemeyen kadının dolandırıldığı polise başvurunca ortaya çıktı.