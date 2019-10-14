14 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen şampiyonada, halka aleti finalinde 14.933'lük derecesiyle şampiyon olup, cimnastikte büyüklerde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Çolak ile şampiyonada dünya ikincisi olan Ahmet Önder ve olimpiyat kotası alan Ferhat Arıcan ile Nazlı Savranbaşı İzmir'e geldi.
Aliağa Helvacı Ortaokulu'nda beden öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Çolak ile beraberindeki Önder, Arıcan ve Savranbaşı'yı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda aileleri, öğrenciler, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı.
Alandakilerin alkış ve tezahüratlarla desteklediği İbrahim Çolak, "Türkiye" sloganları eşliğinde havalimanından çıkış yaptı.
Burada kalabalığa hitap eden milli sporcular, yaşadıkları duyguları anlattı.
İbrahim Çolak, kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, "Bu madalyayı tüm halkımıza, şehitlerimize ve şanlı ordumuza armağan ediyorum. Gerçekten çok büyük bir iş başardık. Bunun devamının geleceğine inanıyorum." diyerek asker selamı verdi.
Gözyaşlarına hakim olamayan İbrahim Çolak'ın babaannesi Sultan Çolak ise torunuyla gurur duyduğunu ifade etti.
Dünya ikincisi olan Ahmet Önder ise "Her şey için teşekkür ederiz, tarihte bir ilki başardık. Hayalimiz gerçek oldu. Türkiye'mize hayırlı olsun." şeklinde konuştu.
Arıcan ve Savranbaşı da çok mutlu olduklarını belirterek, Türk halkına teşekkür etti.
Programa telekonferansla katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti İzmir Milletvekilleri Binali Yıldırım ve Alpay Özalan da milli sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Milli cimnastikçiler daha sonra üstü açık otobüsle şehir turu attı.
TÜRKİYE, CİMNASTİKTE DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ OLMUŞTU
Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular, büyük bir başarıya imza attı.
Halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Almanya'da 14.933'lük derecesiyle İstiklal Marşı'nı dinleten milli cimnastikçi, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Şampiyonada paralel aletinde mücadele eden Ahmet Önder ise 14.983 puanla dünya ikinciliğini elde etti.
Ahmet Önder'in de derecesiyle Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda iki madalya kazanma başarısı gösterdi. Şampiyonada milli sporcular İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.
Türkiye Cimnastik Milli Takımı, madalya sıralamasında ise 4. basamakta yer aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!