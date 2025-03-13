Dünya Şampiyonası'nda 6 kadın milli boksör madalyayı garantiledi!

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Büşra Işıldar, Elif Güneri, Buse Naz Çakıroğlu ve Esra Yıldız yarı finale çıkarak madalya almayı garantiledi.

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen ve 51 ülkeden 239 boksörün katıldığı şampiyonada çeyrek final müsabakaları başladı.

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Katıldığı son iki dünya şampiyonasında da altın madalya alan, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu ünvanlı milli boksör Busenaz Sürmeneli, adını yarı finale yazdırdı. Milli boksör, 1 numaralı seribaşı olarak ringe çıktığı 66 kilo çeyrek final maçında Slovakya'dan Kubalova Tamara'yla karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında üç rauntta da üstünlük sağlayan Busenaz, yarı finale çıkarak madalyayı garantilemiş oldu.

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Busenaz Sürmeneli, yarı finalde yarın ev sahibi Sırbistan'dan Anastasija Lukajic ile karşılaşacak.

OLİMPİYAT İKİNCİSİ HATİCE AKBAŞ DA YARI FİNALDE

Dünya şampiyonluğu bulunan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya alan Hatice Akbaş, 54 kiloda çeyrek finalde Rusya'dan Karina Tazabekova ile karşılaştı. Bütün rauntlarda rakibinden üstün mücadele eden Hatice, maçı kazanarak adını yarı finale yazdırdı ve madalyayı garantiledi. Hatice, yarı finalde Tayland'dan Natnicha Chongprongklang ile yarın finale çıkma mücadelesi verecek. BÜŞRA IŞILDAR, BRONZU YİNE GARANTİLEDİ

81 kiloda ringe çıkan Büşra Işıldar, yarı finale yükselerek dünya şampiyonalarında bir kez daha bronz madalyayı garantiledi. Katıldığı son iki dünya şampiyonasında da yarı finale çıkan ve bronz madalyalar alan Büşra, Sırbistan'da çeyrek finalde Özbek rakibi Sokhina Ruzmetova ile karşılaştı. Ringde oldukça üstün bir performans gösteren Büşra, adını yarı finale yazdırdı. REKLAM Büşra, yarı finalde yarın Çin'den Xiaomeng Wang'la karşılaşacak. ELİF GÜNERİ 1 NUMARAYI YENEREK YARI FİNALDE

Milli takımın en tecrübeli isimlerinden Elif Güneri de adını yarı finale yazdırdı. 37 yaşındaki milli sporcu, kariyerinde daha önce dünya şampiyonalarında 4 bronz, 1 gümüş madalya elde etmişti. Avrupa şampiyonlukları da bulunan Elif, Dünya Şampiyonası'nda +81 kiloda 1 numaralı seribaşı olan Azerbaycan'dan Aynur Rzayeva ile karşılaştı. Rakibini yenen Elif, yarı finale çıkarak madalyayı garantiledi. Elif Güneri, yarı finalde Çinli Yilian Zhan'la finale çıkabilmek için mücadele edecek. Organizasyonda 50 kiloda Ayşen Taşkın, Kazakistan'dan Alua Balkibekova'ya, 60 kiloda Gizem Özer ise Slovakya'dan Miroslava Jedinakova'ya yenilerek çeyrek finalde elendi. Çeyrek finalin TSİ 20.00'de başlayacak akşam seansında 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman, 60 kiloda Esmanur Lök ve 70 kiloda Sema Çalışkan, ay-yıldızlı formayla ringe çıkacak. BUSE NAZ ÇAKIROĞLU YARI FİNALDE

52 kiloda Avrupa, dünya şampiyonu, iki olimpiyat gümüş madalyalı milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek final maçında Moğol Arinzul Chinabat ile karşılaştı. Çakıroğlu, karşılaşmanın ilk raunttun da rakibine iki defa saydırdı ve maçı hakem kararı ile kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Sırp sporcu Dragana Jovanovic'le karşı karşıya gelecek. ESRA YILDIZ KAHRAMAN BRONZ MADALYAYI GARANTİLEDİ

Avrupa ve Olimpiyatlarda bronz madalyası bulunan Esra Yıldız Kahraman, 57 kiloda mücadele ettiği Venezuella’lı Alajandra Diana Maestre Marquez karşısında maçı 5-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Dünya şampiyonalarında ilk madalyasını garantileyen Karaman, yarın yarı finalde, Sırbistan'dan Andela Brankovic ile karşılaşacak.