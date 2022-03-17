Dünya Sağlık Örgütünden Türkiye'ye mülteci sağlığı için övgü

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Sağlık Bakanlığı ve DSÖ iş birliği ile İstanbul'da düzenlenen Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısında, Türkiye'nin mülteci hakları ve sağlığı konusundaki başarısını ve tecrübesini dile getirdi.

Bu bağlamda toplantının özellikle İstanbul'da olmasını istediklerini belirten Kluge, "İstanbul'da 53 farklı ülkenin bakanı, Dünya Sağlık Örgütü bölgesel temsilcileri ve uluslararası temsilcilerle birlikte burada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Toplantının ana amacı göçmen sağlığı için önümüzdeki dönemde yeni bir vizyon inşa etmektir. Göç konusunu toplumlar üzerinde bir baskıdan ziyade fırsata çevirme konusunda bir vizyon oluşturmak istiyoruz. Bu toplantı için İstanbul'u tercih etmemizin nedeni Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olması ve sadece Suriyelilere değil ev sahipliği yaptığı tüm mültecilere sağlık hizmetlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit bir şekilde sunmasıdır." diye konuştu.

Göçmenlerin toplumlar için tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda katkı sunan bireyler olduğuna dikkati çeken Kluge, bu doğrultuda ortak çalışmalar yürütmek istediklerini ifade etti. Türkiye'nin mülteci sağlığı konusunda tecrübesiyle önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Kluge, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sabahki mesajında dillendirdiği üzere sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin göçmen sağlığı olmadan gerçekleşmesi mümkün değil. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da özellikle son 2 yıldır içerisinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi nedeniyle dünya çapında 160 ülkeye sağlık ekipmanları tedarik etmesinden dolayı, göçmen sağlığı konusunda da göstermiş olduğu liderlikten ve bu toplantı başta olmak üzere bundan sonraki yeni vizyon oluşturma sürecinde de göstereceği pratik çözümler sebebiyle bir kez daha teşekkür ediyorum. 2021 yılının dünya çapında 'Dünya Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edilme teklifi sayın Fahrettin Koca'dan gelmişti. Bundan sonraki süreçte de iş birliğimizin artarak devam edeceğini ümit ediyorum."

"SAVAŞTAN KAÇANLARA DESTEK VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, video konferansla katıldığı toplantıda, Ukrayna'da patlak veren savaşla birlikte yeni bir sağlık kriziyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Avrupa Birliği'nin savaşa engel olmak ve savaşın bir an önce sona ermesi için ciddi çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Schinas, "Bir daha asla savaşa müsaade etmemek üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Savaşla birlikte BM ve AB tarafından paylaşılan değerler ayaklar altına alındı. 2 Mart'taki Genel Kurul'da Rusya'ya savaşı durdurması için güçlü bir mesaj gönderdik. Bunun belirleyici ve tarihi bir an olduğunu düşünüyorum. Bu karanlık dönemlerden geçerken ortak değerlerimize bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik" dedi.

Savaşla birlikte AB bölgesine mülteci akını olduğunu anlatan Schinas, AB kurumları, ülkeler ve halk olarak bu krizi yönetmeye çalıştıklarını dile getirdi. Schinas, göçlerin ardından hızlı bir şekilde organize olunduğunu vurgulayarak "AB son günlerde daha önce hiç görülmedik koşullara karşı tedbirler aldı. Savaştan kaçanlara destek vermeye çalışıyoruz. İnsanları koşulsuz ve derhal ikamet ettirme ve istihdama erişim üzerine çalışıyoruz. Ortaya çıkan dayanışma savaşın ötesine geçti. Bunu sahada ben de izleme fırsatı buldum. Macaristan sınırına giderek insanların göçmenlere nasıl yardım ettiğini, nasıl seferber olunduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaşın bir kez daha mülteci sağlığı konusunu ciddi şekilde gündeme getirdiğini belirten Schinas, şöyle devam etti: "İnsanlar hastaneler bombalanırken, nasıl durabilir? Hamileler, yaşlılar bu durumdayken kim durabilir? Bu konuda destek için hazırız ve sağlık hizmeti vermeye, kapsamlı destek sunmaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda uluslararası iş birliği yapmaya da çalışıyoruz. DSÖ ciddi efor sarf ederek insani koridor açılmasını talep etti. Uluslararası destek ve dayanışmaya devam etmemiz gerekiyor. Hiçbir şekilde milyonlarca göçmenin sağlık ihtiyacını unutamayız. Kendilerini güvensiz ve kırılgan buluyorlar ve fırsat arıyorlar. Burada AB ve Türk ortaklığı önemli. Türkiye'deki göçmenlere de destek vermeye çalışıyoruz. Hepimiz Türkiye'deki başarıdan gurur duymalıyız. Aynı insani duygularla göçmen sağlığı uluslararası bir hak haline getirilmeli."

Schinas, dünyadaki tüm partner kuruluşlar ve ülkelerle kapsamlı bir göçmen politikasına ihtiyaç duyulduğunu, hem köken hem de hedef ülkelere destek için daha ciddi çalışmalar yürütülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

TOPLANTIYA TÜM DÜNYADAN ÜST DÜZEY TEMSİLCİLER KATILDI

DSÖ Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı, birçok ülkeden sağlık bakanı ve sağlık alanındaki üst düzey yetkilileri Avrupa bölgesi göç ve sağlık konuları için İstanbul'da bir araya getirdi. DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Ahmed Al-Mandhari, DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Afshan Khan da toplantıya katıldı. Ayrıca, Bosna Hersek, Kırgızistan, San Marino, Litvanya, Sırbistan, Bulgaristan, Tunus, Moldova, Lübnan ve Romanya sağlık bakanları ile Libya Başbakan Yardımcısı ve Letonya Devlet Sekreteri fiziken toplantıya katıldı. Almanya, İtalya, Azerbaycan ve Polonya sağlık bakanlarının çevrim içi iştirak ettiği toplantıda Sırbistan ve Gürcistan sağlık bakan yardımcıları da fiziken yer aldı.

SAĞLIK VE GÖÇ KONULARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR İLE GELECEK PLANLARI KONUŞULACAK

Mülteci ve göçmen sağlığına ilişkin gelecek dönemde gerçekleştirilebilecek faaliyetler ve iş birliği konularında yüksek düzeyli bir tartışma ortamı oluşturmak ve vizyon çerçevesi çizmek amacıyla düzenlenen toplantı, yüksek düzeyli açılış oturumunun ardından 3 panel oturumuyla basına kapalı devam etti.

Üst düzey oturumların ilkinde "Bölünmez Sağlık: Göçmen ve Mülteci Sağlığına Yönelik Yeni Bir Vizyon" teması kapsamında ülkelerin sağlık ve göç konularını ele alırken karşı karşıya kaldıkları sorunlara odaklanılacak. İkinci üst düzey oturumda "Gelecek İçin Birlikte Çözüm Bulmak" teması kapsamında sağlık ve göç konusunda gelecek dönemde oluşturulması planlanan politikalara ilişkin istişarelerde bulunulacak. Üçüncü oturum ise "Bakanlar Oturumu" olarak kurgulanarak katılımcı bakanların sağlık ve göç konusunda DSÖ'nün belirlediği ilkelere ve muhtemel iş birliği alanlarına ilişkin hitaplarının olması bekleniyor. Toplantının ilk günü, sonuç dokümanının kabul edilmesiyle sona erecek.

POLİTİK HUSUSLARDA TEKNİK OTURUMLAR YAPILACAK

Toplantının ikinci gününde, ilk gün tartışılan politik hususlar çerçevesinde teknik düzeyde 6 oturum gerçekleştirilecek. Teknik oturumlarda, "Acil durumlarda göç ve yerinden edilmenin halk sağlığı yönünden etkileri", "Giriş noktalarında halk sağlığı taraması", "Göçmenlerin alıkonulma esnasındaki sağlık sorunları ve alternatifler", "Mülteciler ve göçmenler için ruh sağlığı", "Mülteciler ve göçmenler için bağışıklama hizmetlerinin iyileştirilmesi", "Göç sağlığı verilerinin toplanması ve veri paylaşımı" konuları ele alınacak.

Ayrıca, toplantının ikinci gününde Sağlık Bakanı Koca'nın yanı sıra Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Ahmed Al-Mandhari, DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti'nin katılacağı basın toplantısının yapılması da bekleniyor.

DSÖ, Avrupa Birliği ve Sağlık Bakanlığından üst düzey yetkililerin katılımıyla İstanbul Fatih ve Sultangazi'deki göçmen sağlığı merkezlerine bir saha ziyareti gerçekleştirilmesi öngörülüyor.