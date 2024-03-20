Dünya Mutluluk Günü mesajları ve sözleri: En güzel, kısa, uzun, resimli Dünya Mutluluk Günü mesajları

* Bir gülüşünle bir lafınla mutlu olmasını öğrendim. Bu bendeki ben değil bendeki sen oldu artık seninle mutluyum.

* Mutlu olmak için bekleme hayat kısa mutlu olmak için hayata pozitif bak yeterli.

* Başkalarının mutluluğundan kendine pay çıkaran insan, en mutlu insandır.

* Mutluluk, paylaşılmak için yaratılmıştır.

* O kadar güzel bakıyorsunki bana mutlu oluyorum seninle o anda okadar güzel gülüyorsunki bana mutlulukları yaşatıyorsun o anda.

* Mutluluklar seninle güzel seninle mutlulukları sevdim ben sen mutlu ol Hep olmasanda severim seni hep..

Mutlulukların mutlusu, sevgilerin sevgisi, aşıkların aşkı, heyecanların heyecanı ve güzelliklerin güzelliğiyle geliyorum sana, aç kollarını bana.