Dünya Mutluluk Günü mesajları ve sözleri: En güzel, kısa, uzun, resimli Dünya Mutluluk Günü mesajları
Dünya Mutluluk Günü her yıl olduğu gibi 20 Mart'ta kutlanıyor. Günün anlam ve önemi dolasıyla mesajlarını iletmek isteyenler en güzel ve resimli Dünya Mutluluk Günü kutlama mesajları araştırması yapıyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2012 yılında ilan edilen ve her yıl 20 Mart tarihinde kutlanan Uluslararası Mutluluk Günü için sosyal medyada binlerce kişi mesajlar paylaşıyor. İşte Dünya Mutluluk Günü mesajları ve sözleri
- 1
Dünya Mutluluk Günü mesajları ve sözleri sosyal medyada paylaşılıyor. 20 Mart Mutluluk Günü’nde sevdiklerine en güzel, kısa, uzun mesajlar atmak isteyenler en güzel Dünya Mutluluk Günü mesajları araştırması yapıyor. İşte 2024 Dünya Mutluluk Günü mesajları ve sözleri
- 2
DÜNYA MUTLULUK GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI
* Mutluluk ikiz olarak doğar. Onu tatmanın tek bir çaresi vardır o da paylaşmak.
* Mutluluk sadece seni sevmekle değil! Mutluluk senin hayalinle yarınlarıma, güzel gözlerinle geleceğime, isminle hayatıma giren en güzel duyguları kalbime kazıdığım bir aşk güftesi.
* Sensiz acı çeken yüreğim şimdi seninle yeni mutluluklara yelken açtı, bir denizin ortasında mutluluk çemberi kuruyorum ikimizin adına.
* Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer... Nehir asla durmaz...
- 3
* Bir gülüşünle bir lafınla mutlu olmasını öğrendim. Bu bendeki ben değil bendeki sen oldu artık seninle mutluyum.
* Mutlu olmak için bekleme hayat kısa mutlu olmak için hayata pozitif bak yeterli.
* Başkalarının mutluluğundan kendine pay çıkaran insan, en mutlu insandır.
* Mutluluk, paylaşılmak için yaratılmıştır.
* O kadar güzel bakıyorsunki bana mutlu oluyorum seninle o anda okadar güzel gülüyorsunki bana mutlulukları yaşatıyorsun o anda.
* Mutluluklar seninle güzel seninle mutlulukları sevdim ben sen mutlu ol Hep olmasanda severim seni hep..
Mutlulukların mutlusu, sevgilerin sevgisi, aşıkların aşkı, heyecanların heyecanı ve güzelliklerin güzelliğiyle geliyorum sana, aç kollarını bana.
-
- 4
DÜNYA MUTLULUK GÜNÜ SÖZLERİ
"Her gülen yüz, dünyamızı daha güzel bir yer yapar. Bugün, çevremizdeki insanları mutlu etmek ve kendi mutluluğumuzu paylaşmak için bir fırsat. İçtenlikle Dünya Mutluluk Günü'nüzü kutlarım!
"Mutluluk, kalplerimizi bir araya getiren en güçlü bağdır. Bu özel günde, sevgi ve neşe dolu anlarla dolu bir hayat dileğiyle Dünya Mutluluk Günü'nüzü kutlarım!"
"Dünya Mutluluk Günü, toplumsal refahı ve iç huzuru kutlamak için bir fırsat sunar. Birlikte daha güçlüyüz ve birlikte daha mutluyuz. Herkes için bir gülümseme ve sevinç dolu bir gün dilerim!"
"Hayatın anlamı, paylaşıldıkça artar. Dünya Mutluluk Günü, sevgi, saygı ve dayanışma ruhunu canlandırmak için bir fırsat sunar. Hep birlikte daha mutlu ve anlamlı bir dünya inşa etmek dileğiyle kutlu olsun!"
* Mutluluk gülücüklerinde değil, söylediğin sözlerle mutlu etsin beni gülüşlerin zaten heycanlandırıyor beni birtanem..
* Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür.
* En güzel mutlulukları diliyorum sana. En güzel sevgilerimi yolluyorum sana. Seninle mutluyum bunu anla..