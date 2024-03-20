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        Haberler Yaşam Dünya Mutluluk Günü ne zaman? Dünya Mutluluk Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı?

        Dünya Mutluluk Günü ne zaman? Dünya Mutluluk Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı?

        Tüm dünyada kutlanan Dünya Mutluluk Günü kutlu olsun. Mutluluğun önemi ve farkındalığını arttırmak için çeşitli etkinliklerle kutlanan mutluluk günü mesajları sosyal medyada paylaşılıyor. Her yıl yayınlanan Dünya Mutluluk Raporu'nun 2024 yılı raporu yayınladı. Listenin başındaki Finlandiya oldu. Peki Dünya Mutluluk Günü ne zaman? Dünya Mutluluk Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 13:58 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:18
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        • 1

          Dünya Mutluluk Günü pozitif düşünce ve mutluluğu kutlamak için fırsat oluyor. Bu günü sevdikleriyle paylaşmak isteyenler Dünya Mutluluk Günü nedir, ne zaman ortaya ortaya çıktı, tarihçesi nedir gibi sorulara yanıt arıyor. Peki 2024 Dünya Mutluluk Günü ne zaman, bugün mü?

        • 2

          DÜNYA MUTLULUK GÜNÜ NE ZAMAN?

          Uluslararası Mutluluk Günü olarak da bilinen Dünya Mutluluk Günü, her yıl 20 Mart'ta kutlanır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2012 yılında "mutluluk ve esenliğin dünyadaki insanların yaşamlarındaki evrensel hedefler ve özlemler olarak önemini" kabul ederek bu günü kurdu.

        • 3

          DÜNYA MUTLULUK RAPORU'NUN 2024 SAYISINA GÖRE İLK 10 ÜLKE ŞÖYLE;

          1-Finlandiya

          2-Danimarka

          3-İzlanda

          4-İsveç

          5-İsrail

          6-Hollanda

          7-Norveç

          8-Lüksemburg

          9-İsviçre

          10-Avustralya

        Dünya Mutluluk Günü mesajları ve sözleri
        Dünya Mutluluk Günü mesajları ve sözleri
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