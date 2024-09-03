Dünya Motokros Şampiyonası, NG Afyon MotoFest ile başlıyor

Afyonkarahisar'da 7. kez düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası, NG Afyon MotoFest ile yarın başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 4-8 Eylül'de gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye) yarın NG Afyon MotoFest festivaliyle start alacak.

Türkiye'nin uluslararası imajına ve yerel ekonomiye önemli katkılar sağlayan organizasyonu 500 binin üzerinde izleyicinin takip etmesi bekleniyor.

Türksat'ın iletişim sponsoru olmasıyla 180 ülkede 3,5 milyardan fazla izleyiciye ulaşması hedeflenen MXGP Of Türkiye'nin, ekonomi ve turizm getirisine katkısının 5 milyar lirayı aşması öngörülüyor.

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Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen motosiklet severleri buluşturacak NG Afyon MotoFest'te birçok marka tarafından çeşitli aktiviteler, spor etkinlikleri ve müzik programları düzenlenecek.

Festivalin konser programı şöyle:

Yarın: Sena Şener - Ceylan Ertem

5 Eylül Perşembe: Dj Aslı Polat - Şevval Sam - Perküsyon show

6 Eylül Cuma: Nova Norda - Madrigal

7 Eylül Cumartesi: Ustalara Vefa Özel Konuk Gökhan Güney - Sefo

8 Eylül Pazar: Sıla