Dünya mirası Safranbolu´yu fotoğrafladılar

"SAFRAN ÜRETİMİNİ GELECEKTE TONLARA ÇIKARACAĞIZ"

Etkinlik kapsamında ziyaret edilen Yukarıçiftlik Köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz da Safranbolu'nun ismini safrandan aldığını söyleyerek, "Bölgede safran üreticileri var. Safran tarlalarını görmeye gelenler daha çok. Safran tarlalarına yerli ve yabancı turist çok geliyor. Bu yıl özellikle Arap ülkelerinde sadece safran tarlasını görmeye gelenler var. Safran alıyorlar, bölgemizi geziyorlar. Bizim için bu mutluluk verici" dedi.