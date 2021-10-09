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Dünya mirası Safranbolu´yu fotoğrafladılar

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi, kültürel ve doğal alanların tanıtımı amacıyla düzenlenen 2021 Dünya Mirasları Foto Safari etkinliği, fotoğraf meraklılarının katılımıyla Karabük´ün Safranbolu ilçesinde yapıldı. Fotoğraf tutkunları, ilçenin güzelliklerini fotoğraf karelerine taşıdı

09.10.2021 - 16:46 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Türkiye'deki kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerin tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen ve 17 UNESCO mirasını kapsayan etkinlik, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansının (TGA) desteği, Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) iş birliğinde düzenleniyor.

     

  • Etkinliğe ilişkin AA'ya açıklamada bulunan Photo Safari Organizasyon Komitesi Başkanı Serdar Karaduman, etkinliğin ilk etabının Kapadokya'da yapıldığını söyleyerek, "Türkiye'deki 17 UNESCO mirasının fotoğraflanmasının yanında fotoğraf yarışmaları düzenliyoruz.

  • Unsurlarla ilgili farkındalık yaratmak üzere buradayız. Bursa'dan sonra Safranbolu'dayız. Safran bitkisi Safranbolu'nun en önemli öğelerinden biri. Burayı çekeceğiz. Buradan sonra da Safranbolu eski çarşıyı çekeceğiz. Photo Safari'yi bundan sonra Xanthos-Letoon'da devam ediyoruz. Daha sonra Güneydoğu Anadolu'ya geçeceğiz" dedi.

     

  • Karaduman, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Türkiye'deki 17 kültürel miras alanının yabancılar tarafından en fazla ziyaret edilen yerler arasında yer aldığının altını çizerek, "(Çekilen) Bu fotoğraflarla Türkiye'nin tanıtımına fayda sağlamak istiyoruz. Önümüzdeki sene turlarımız yabancı yoğunlukta olacak. Bu sene salgın nedeniyle Avrupalı turisti getiremedik. Bu geleneksel olarak devam edecek ve yeni yerler katarak her sene bu olayı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

     

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA'nın özel desteğiyle projenin hayata geçtiğini kaydeden Karaduman, "Ülkenin tanıtımında ödül alan fotoğraflar kullanılacak. UNESCO Photo Safari'nin tanıtım açısından büyük bir önemi var. Fotoğraf sanatçılarımızın çektiği fotoğraflar, dereceye girenler ya da sergileme ödülü alanlar Türkiye'nin tanıtımında kullanılacak. Tanıtım filmleri yapılacak. Çalışma tam hızla devam edecek" diye konuştu.

     

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