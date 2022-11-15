Dünya Kupası tarihi: 1986

1986 FIFA Dünya Kupası, ülkede yaşanan depremde yaklaşık 30 bin kişiyi kaybeden Meksika'ya verildi.
Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazanan Kolombiya, yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle ev sahipliğinden çekildi.
Kolombiya'nın çekilmesiyle Meksika, 1970'ten sonra turnuvaya ikinci kez ev sahipliği yaptı. Böylece ilk kez bir ülke, FIFA Dünya Kupası'nı ikinci defa organize etme şansını yakaladı.
Katılan 24 takım
Danimarka, Irak ve Kanada, 1986'da ilk kez Dünya Kupası'na katıldı.
Avrupa'dan 14, Afrika, Kuzey-Orta Amerika ve Asya'dan ikişer, Güney Amerika'dan 4 olmak üzere 24 takım, 1986 Meksika'da yer aldı.
Bu Dünya Kupası'nda mücadele eden ülkeler, Cezayir, Mısır, Irak, Güney Kore, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, İngiltere, Fransa, Batı Almanya, Macaristan, İtalya, Kuzey İrlanda, Polonya, Portekiz, İskoçya, SSCB, İspanya, Kanada, Meksika, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay oldu.
Maradona efsanesi
1986 Dünya Kupası, Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'nın yıldızlaştığı kupa olarak tarihe geçti.
Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynayan Maradona, 7 maçta attığı 5 golle takımının en skorer futbolcusu olarak da dikkati çekti.
"Tanrı'nın Eli"
Meksika'daki Dünya Kupası'na damga vuran olay, Maradona'nın İngiltere'ye eliyle attığı goldü.
Arjantin ile İngiltere arasında oynanan ve Güney Amerika temsilcisinin 2-1 kazandığı çeyrek final maçında, Maradona takımının 2 golüne de imza attı.
Maradona, Azteca Stadı'nda 114 bin 580 kişinin izlediği maçta İngiliz kaleci Peter Shilton'ı eliyle attığı golle mağlup ederken Tunuslu hakem Ali Bennaceur, orta sahayı gösterdi. İngiliz futbolcuların itirazlarına rağmen hakemin kararı değişmedi. Maradona, daha sonra verdiği röportajda bu gol için "Tanrı'nın Eli" ifadesini kullandı.
Arjantinli futbolcunun aynı maçta orta sahadan aldığı topla İngilizleri çalımlayıp attığı gol de kupa tarihinin en güzel golleri arasında gösterildi.
Arjantin-Batı Almanya finali
Kupanın yarı finalinde Arjantin, Belçika'yı, Batı Almanya da Fransa'yı aynı skorla 2-0 geçerek adlarını finale yazdırdı.
Başkent Meksiko'daki Azteca Stadı'nda 114 bin 600 seyirci önünde oynanan final maçında, 23. dakikada Jose Brown, 56. dakikada Jorge Valdano ve 84. dakikada Jorge Burruchaga'nın attığı gollerle Arjantin, Batı Almanya karşısında 3-2 galip geldi ve ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Batı Almanya'nın golleri ise 74. dakikada Karl-Heinz Rummenigge ve 81. dakikada Rudi Völler'den geldi.
Belçika'yı 4-2 mağlup eden Fransa ise dünya üçüncülüğünü elde etti.
"Meksika dalgası"
Günümüzde de tribünlerde kullanılan "Meksika dalgası", 1986 Dünya Kupası'nda ortaya çıktı.
Taraftarların ayağa kalkıp ellerini havaya açarak yaptığı görsel şov, 1986'dan günümüze tribünlerin vazgeçmediği bir hareket oldu.
Fas, grup lideri oldu
Meksika'daki Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden birini, Fas gerçekleştirdi.
F Grubu'nda İngiltere, Polonya ve Portekiz gibi güçlü ekiplerle eşleşen Fas, rakiplerini geride bırakarak lider oldu.
İngiltere ve Polonya ile golsüz berabere kalıp Portekiz'i 3-1 mağlup eden Fas, 4 puanla adını ikinci tura yazdırdı. Fas, grup lideri olarak ikinci tura çıkan ilk Afrika ülkesi unvanını kazandı.
Fas, son 16 turunda Batı Almanya'ya 1-0 yenilerek elendi.
Gol kralı Lineker
Meksika'daki Dünya Kupası'nda gol krallığına, İngiliz futbolcu Gary Lineker ulaştı.
Lineker, oynadığı 5 maçta fileleri 6 kez havalandırdı. İspanyol Emilio Butragueno, Brezilyalı Careca ve Arjantinli Diego Maradona, 5'er golle ikinci sırayı paylaştı.
52 maçta 132 gol
1986 Dünya Kupası'nda oynanan 52 maçta 132 gol atıldı.
Maç başına 2,5 gol ortalaması ile oynanan turnuvanın en skorer takımı ise 14 golle Arjantin oldu.
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