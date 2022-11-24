Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı, Gana maçıyla birlikte adını tarihe yazdırdı. Dünya Kupası H Grubu maçında Ronaldo 65. dakikada attığı penaltı golüyle geçilmesi zor bir rekorun sahibi oldu. 37 yaşındaki yıldız bu golle Dünya Kupası tarihinde 5 farklı turnuvada fileleri havalandıran ilk oyuncu unvanını elde etti. Cristiano Ronaldo; 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022'deki turnuvalarda gol atmıştı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası H Grubu maçında Portekiz, Gana'yı 3-2 mağlup etti. Cristiano Ronaldo, penaltıdan attığı golle 5 farklı Dünya Kupası'nda fileleri havalandıran tek futbolcu olarak da tarihe geçti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

6. dakikada Ruben Neves, Mohammed Kudus'tan kaptığı top sonrasında ceza yayının gerisinden şutunu çekiyor ancak top savunmadan geri dönüyor.

10. dakikada Portekiz, gole çok yaklaşıyor. Gana savunmasında yapılan pas hatası sonrasında topla buluşan Bruno Fernandes, savunmanın arasında Cristiano Ronaldo'yu çok iyi görüyor. Cristiano Ronaldo, ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda son anda vuruşunu yapıyor ancak açıyı iyi kapatan Lawrence Ati-Zigi'den dönen top son olarak Cristiano Ronaldo'a çarparak auta gidiyor.

13. dakikada Bruno Fernandes, sol kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullanıyor. Raphael Guerreiro, ceza alanı hemen içinden ortasını yapıyor. Cristiano Ronaldo, arka direkte çok iyi yükselerek kafa vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta çıkıyor.

31.dakikada Portekiz'de Cristiano Ronaldo topu ağlara gönderiyor ancak hakem Ismail Elfath, öncesinde Cristiano Ronaldo'nun Alexander Djiku'ya faul yaptığını belirtiyor.

37. dakikada Mohammed Kudus'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ruben Neves ön direkte kafayla topu uzaklaştırıyor.

42. dakikada Cristiano Ronaldo'un ceza alanı sol çaprazından yaptığı vuruşta top Daniel Amartey'den geri dönüyor.

45. dakikada Mohammed Kudus, tabanıyla Joao Cancelo'nun ayak bileğine doğru yaptığı sert müdalenin ardından sarı kart görüyor.