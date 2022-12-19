Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın finalinde gülen taraf Arjantin oldu. Arjantin'in ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı mücadelenin ikinci yarısında, Kylian Mbappe'nin üst üste bulduğu gollerle durum 2-2'ye geldi ve maç uzatmalara gitti.

Karşılaşmada uzatmalar da beraberlikle sonuçlanınca maç penaltılara gitti ve Arjantin, penaltılarda Fransa'yı devirerek Dünya Kupası'na uzandı.

Kutlamalar devam ederken Messi'nin yanına fotoğraf çekilmek için giden Nusret, Arjantinli yıldızı kolundan çekti ve gitmesine engel olmaya çalıştı.

Kutlamalar renkli görüntülere sahne olurken 'Salt Bea' akımıyla ünlenen Türk Şef Nusret de sahada görüldü. Arjantin'in yıldız oyuncusu Angel Di Maria ve Dünya Kupası ile fotoğraf çekilen Nusret ardından Arjantin'in kalecisi Armani'nin de madalyasını ısırarak poz verdi.

Nusret tüm çabalarının sonunda yıldız futbolcu Lionel Messi ile fotoğraf çektirmeyi başardı.

Sosyal medya kullanıcıları Nusret'in Dünya Kupası'nda sahaya inmesine ve bu durum için FIFA'ya tepki gösterdi.

Yurtdışındaki sosyal medya kullanıcıları da Nusret hakkında birçok tweet attı.