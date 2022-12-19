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Haberler Dünya Kupası 2022 Dünya Kupası'nda sahaya inen Nusret'e tepki! - 2022 Dünya Kupası Haberleri

Dünya Kupası'nda sahaya inen Nusret'e tepki!

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin, Fransa'yı penaltılar sonucunda mağlup ederek 36 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından ünlü Türk Şef Nusret'in sahaya inmesi sosyal medyada gündeme oturdu

Giriş: 19.12.2022 - 22:17 | Güncelleme: ABONE OL
Dünya Kupası'nda sahaya inen Nusret'e tepki! - 2022 Dünya Kupası Haberleri

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın finalinde gülen taraf Arjantin oldu. Arjantin'in ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı mücadelenin ikinci yarısında, Kylian Mbappe'nin üst üste bulduğu gollerle durum 2-2'ye geldi ve maç uzatmalara gitti.

Karşılaşmada uzatmalar da beraberlikle sonuçlanınca maç penaltılara gitti ve Arjantin, penaltılarda Fransa'yı devirerek Dünya Kupası'na uzandı.

NUSRET SAHAYA İNDİ

Dünya Kupası'nda seremoninin ardından Arjantinli futbolcular ve eşleri stadyumun çimlerinde kupayı kutladı.

Kutlamalar renkli görüntülere sahne olurken 'Salt Bea' akımıyla ünlenen Türk Şef Nusret de sahada görüldü. Arjantin'in yıldız oyuncusu Angel Di Maria ve Dünya Kupası ile fotoğraf çekilen Nusret ardından Arjantin'in kalecisi Armani'nin de madalyasını ısırarak poz verdi.

MESSI'NİN PEŞİNİ BIRAKMADI

Kutlamalar devam ederken Messi'nin yanına fotoğraf çekilmek için giden Nusret, Arjantinli yıldızı kolundan çekti ve gitmesine engel olmaya çalıştı.

Messi'nin, Nusret'in ısrarcı tavırlarına tepki vermemesi sosyal medyada gündem oldu.

Nusret tüm çabalarının sonunda yıldız futbolcu Lionel Messi ile fotoğraf çektirmeyi başardı.

FIFA'YA TEPKİ

Sosyal medya kullanıcıları Nusret'in Dünya Kupası'nda sahaya inmesine ve bu durum için FIFA'ya tepki gösterdi.

Yurtdışındaki sosyal medya kullanıcıları da Nusret hakkında birçok tweet attı.

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