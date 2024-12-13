2026 FIFA Dünya Kupası için heyecan dorukta. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika’da oynanacak. Geri sayım sürerken 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin grup aşaması kuraları için belirlenen tarih geldi çattı. Türkiye'nin rakiplerinin de belli olacağı kura çekimi bugün gerçekleşecek. Peki 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda milli takımın muhtemel rakipleri kimler? İşte, 2026 Dünya Kupası kura çekimi canlı yayın kanalı, saati, Türkiye'nin torbası ve muhtemel rakipleri...