Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Kupası 2022 Dünya Kupası Hollanda Ekvador maçı canlı yayın izle! Hollanda Ekvador maçı TRT 1 canlı izle HD link! Hollanda Ekvador ilk 11'ler ve kadrolar

Hollanda - Ekvador maçı CANLI YAYIN

Hollanda-Ekvador maçının canlı anlatımı HTSPOR'da! 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Grubu'nda ilk maçlarını kazanan Hollanda ile Ekvador karşı karşıya geliyor. Hollanda Ekvador maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 25.11.2022 - 18:00 | Güncelleme: ABONE OL
Dünya Kupası Hollanda Ekvador maçı canlı yayın izle! Hollanda Ekvador maçı TRT 1 canlı izle HD link! Hollanda Ekvador ilk 11'ler ve kadrolar
HABERTURK.COM

2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçta Hollanda ile Ekvador karşılaşıyor.

6' Gakpo

STAT: Khalifa International Stadium
HAKEM: Mustapha Ghorbal (Cezayir)
SAAT: 16.00
YAYIN: TRT 1

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

HOLLANDA: Noppert, Dumfries, Timber, Van Dijk, Ake, Blind, Koopmeiners, De Jong, Klaassen, Bergwijn, Gakpo

EKVADOR: Hernan Galindez, Felix Caicedo, Hincapie, Estupinan, Porozo, Preciado, Plata, Mendez, Moises Caicedo, Estrada, Enner Valencia

Dünya Kupası A Grubu ilk maçlarında Hollanda ile Senegal karşılaştı. Hollanda, Gakpo ve Klaassen'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Ekvador ise Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Katar ile karşılaştı.

Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, Katar'a karşı iki gol atarak takımına galibiyeti getirdi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ALES sonuçları belli oldu mu, ÖSYM ne zaman açıklayacak?
ALES sonuçları belli oldu mu, ÖSYM ne zaman açıklayacak?
Merkel: Putin için önemli olan sadece güçtür
Merkel: Putin için önemli olan sadece güçtür
Okul bahçesinde öğretmene darp!
Okul bahçesinde öğretmene darp!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ikna etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ikna etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.