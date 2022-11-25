Ekvador ise Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Katar ile karşılaştı.

Dünya Kupası A Grubu ilk maçlarında Hollanda ile Senegal karşılaştı. Hollanda, Gakpo ve Klaassen'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.