2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçta Hollanda ile Ekvador karşılaşıyor.
6' Gakpo
STAT: Khalifa International Stadium
HAKEM: Mustapha Ghorbal (Cezayir)
SAAT: 16.00
YAYIN: TRT 1
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HOLLANDA: Noppert, Dumfries, Timber, Van Dijk, Ake, Blind, Koopmeiners, De Jong, Klaassen, Bergwijn, Gakpo
EKVADOR: Hernan Galindez, Felix Caicedo, Hincapie, Estupinan, Porozo, Preciado, Plata, Mendez, Moises Caicedo, Estrada, Enner Valencia
Dünya Kupası A Grubu ilk maçlarında Hollanda ile Senegal karşılaştı. Hollanda, Gakpo ve Klaassen'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Ekvador ise Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Katar ile karşılaştı.
Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, Katar'a karşı iki gol atarak takımına galibiyeti getirdi.