A Millî Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Gürcistan ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Tiflis'te, Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak bu önemli karşılaşma öncesinde, futbolseverler maçın tarihi, saati ve yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Peki, Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar ve yayıncı kuruluş bilgisi...