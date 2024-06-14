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        Haberler Televizyon 'Dünya Güzellerim Tatilde'nin afişi yayınlandı

        'Dünya Güzellerim Tatilde'nin afişi yayınlandı

        Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever'in yer aldığı 'Dünya Güzellerim Tatilde'nin afişi yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 12:22 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:22
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        Afiş yayınlandı
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        Yapımcılığını Bloom Medya’nın üstlendiği, Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan’ın yanı sıra bu sene Seray Sever’in de dâhil olduğu SHOW TV’nin fenomen programı ‘Dünya Güzellerim’ bu yaz tatil konseptiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlanan tanıtımların ardından büyük bir merakla beklenen programın afişi de yayınlandı. Dört ‘Dünya Güzeli’nin yer aldığı afiş yaza imzasını atacak programın habercisi oldu.

        ‘Dünya Güzellerim Tatilde’de ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçecek. Oteli müşteriler ile doldurmak için tüm imkanlarını kullanacak olan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için tatlı bir rekabete girecek.

        ‘Dünya Güzellerim Tatilde’ çok yakında SHOW TV’de!

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        #Dünya Güzellerim Tatilde

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