'Dünya Güzellerim Tatilde' ikinci bölümüyle ekrana geldi

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'Dünya Güzellerim Tatilde'nin ikinci bölümünde; Seray Sever, geçen hafta en yüksek puanı alarak otel müdürü oldu ve herkese görevlerini dağıttı. Bülent Ersoy temizlikten, Safiye Soyman eğlence ve aktiviteden, Banu Alkan da yemekten sorumlu oldu.

'Dünya Güzellerim Tatilde'nin bu haftaki misafirleri bir balayı çifti ve dört akrabası oldu. 'Dünya Güzellerim', müşterilerinin isteklerini yerine getirmeye çalışırken, kendi aralarında sık sık gerilimler yaşamaya devam etti. Banu Alkan ıstakoz almak için, Safiye Soyman ise kemancı bulmak için beraber gezintiye çıktılar. Acıkan ikili, gizlice yemek yedi ve bunun Bülent Ersoy’un kulağına gitmeyeceğine dair birbirlerine söz verdi. Ancak yemekten sonra Banu Alkan’ın, Safiye Soyman’ı kemancı arayışında yalnız bırakması Soyman’ı sinirlendirdi. Bunun üzerine Safiye Soyman, Banu ile yemek yediklerini Bülent Ersoy’a açıkladı. Banu Alkan’ın dil balığı yemesi ve otel bütçesinden karşılaması otel müdürü Seray Sever ve Diva Bülent Ersoy’u çok sinirlendirdi. İkiliye bir gün aç kalma cezası verildi. Bu anlar bölümün unutulmayacak dakikalarına imza attı.

İşte sinirlerin gerildiği o anlar; Safiye Soyman İngilizce öğrenmek için deniz kenarında gizlice resepsiyonist Eren’den ders almaya başladı. Deniz kenarına ıstakoz tutmak için gelen Banu Alkan ise Safiye Soyman’ı yakaladı. Bu olay bölümün en eğlenceli anlarından birine sahne oldu. Bülent Ersoy yardımcılarının yaptığı temizlik içine sinmediği için kendi sorumluluk aldı ve bu durum diğer 'Dünya Güzellerim', tarafından takdir edildi. Safiye Soyman’ın İngilizce dersi aldığı o anlar; Finalde; 'Dünya Güzellerim' toplandı ve kozlar paylaşıldı. Puanlama yapılmadan önce ortaya çıkan Banu Alkan’ın göndermeli sosyal medya paylaşımı ortalığı karıştırdı. Banu Alkan’ın bu paylaşımı Bülent Ersoy’a yönelik yaptığı iddia edildi. Bu olay Bülent Ersoy’la Banu Alkan arasında tansiyonunun yükselmesine sebep oldu. Sık sık gerginliklerin yaşandığı ikinci bölümde Seray Sever sonuncu, Banu Alkan üçüncü, Safiye Soyman ikinci oldu. Diva Bülent Ersoy, en yüksek puanı alarak gelecek haftanın müdürü olmaya hak kazandı. Otel müdürü olmak istemeyen Diva, kendi yetkisini Banu Alkan’a devretti.

İşte puanlama anları; Gelecek haftanın müdürü Banu Alkan tarafından yeni görevler dağıtıldı. Bülent Ersoy eğlenceden, Safiye Soyman temizlikten ve Seray Sever yemekten sorumlu oldu. Ekrana gelen üçüncü bölüm tanıtımı ise yeni görevlerinde Dünya Güzellerim’in yine çok eğlenceli ve macera dolu anlar yaşayacağını gösterdi. REKLAM 'Dünya Güzellerim Tatilde’nin 3'üncü Bölüm Tanıtımı; ‘Dünya Güzellerim Tatilde’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.