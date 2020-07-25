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ABD'de Florida, vaka sayısında New York'u geride bırakarak, California'dan sonra ülkede en fazla vaka görülen ikinci eyalet oldu.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 343 bin 366’ya, can kaybı 85 bin 238’e çıktı. Ülkede 1 milyon 592 bin 281 kişi iyileşti.

Temmuz ayının başında Kovid-19’a yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, iyileştiğini açıkladı.

Hindistan'da vaka sayısı 1 milyon 336 bin 861'e, can kaybı 31 bin 358'e ulaştı. Ülkede 849 bin 432 kişinin iyileştiği bildirildi.

Hindistan’ın Karnataka eyaletinin Bellary bölgesinde yaşayan 100 yaşındaki kadın, Kovid-19’u yenmeyi başardı.

Ülkede bir potansiyel aşının daha insanlar üzerinde test edilmeye başlandığı bildirildi.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 806 bin 720’ye, ölü sayısı 13 bin 192’ye yükseldi.

Can kayıpları İspanya'da 28 bin 432, İtalya’da 35 bin 102, Meksika’da ise 42 bin 645 olarak açıklandı.

İspanya'da özellikle ülkenin doğusundaki Katalonya ve Aragon özerk bölgelerinde yoğunlaşan yeni vakaların, Avrupa'nın diğer ülkelerinde endişe yaratmaya başladığı ifade edildi.

Portekiz'de bazı akademisyen, bilim merkezleri ve şirketlerin iş birliyle yürütülen çalışmalarda Kovid-19 virüsünü etkisizleştirdiği öne sürülen ilk maskenin geliştirildiği bildirildi.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin 31 Temmuz'da tekrar bir araya gelerek Kovid-19'a ilişkin gelişmeleri değerlendireceği kaydedildi.

Salgın nedeniyle riskli olarak sınıflandırılan 32 ülkeden Avusturya’ya giriş yapacak kişilere test zorunluluğu getirildi.

Avustralya’da virüsün yayılmasına karşı yeni tedbirler aldıklarını duyuran Güney Avustralya Eyalet Başbakanı Steven Marshall, zorunlu haller dışında Victoria eyaletinden gelenleri 29 Temmuz'dan itibaren kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde Kurban Bayramı namazının açık alanlarda kılınmasını yasakladı.

Fas İslami İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde bayram namazının camilerde ve ibadethanelerde toplu halde kılınmayacağı belirtildi.

Endonezya’da hayvan kesim yerlerinde sadece görevli kişilerin alanda bulunmasını talep eden yetkililer, kasap ve et dağıtanların eldiven ve maske takma zorunluluğunun bulunduğunu bildirdi.

Kovid-19'a yakalanan Lübnanlı şarkıcı ve sanatçı Mervan Mahfuz (78) hastalığa yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 13 bin 994 kişide virüs tespit edildi, vaka sayısı 421 bin 996'ya yükseldi.

Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da 15 meclis üyesinde Kovid-19 tespit edildi.

Pakistan'da toplam vaka sayısı 271 bin 887’e çıkarken son 24 saatte 24 kişinin yaşamını yitirdiği, salgın dolayısıyla şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayınının 5 bin 787’ye yükseldiği kaydedildi. Son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı, mayıstan bu yana görülen en düşük rakam oldu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran halkının ABD yaptırımları ve salgın nedeniyle "çok ağır bir süreç geçirdiğini" söyledi.

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'ın teknik direktörü Xavi Hernandez, Kovid-19’a yakalandığını duyurdu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkede 30 Temmuz Perşembe günü Kovid-19 kurbanları için ulusal yas ilan edileceğini açıkladı.

Öte yandan, Ceenbekov'un katılımıyla başkent Bişkek'te 100 yatak kapasiteli hastanenin temeli atıldı.

Çin’de yaklaşık 6 aydır kapalı olan sinema salonları bu hafta aralarında Pekin’in de bulunduğu büyük şehirlerde kısmi olarak yeniden açılmaya başladı.