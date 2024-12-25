Dünya futbol tarihinde yolculuk: FIFA Müzesi

HAKEME "JUJU BÜYÜSÜ"

FIFA Müzesi'nde İngiltere ile Arjantin arasında oynanan 1966 Dünya Kupası çeyrek finalinde hakem Rudolf Kreitlein'ın aldığı notları ya da Afrika ülkesi Benin'de takımlarının kazanması için kilitlerle sarılmış küçük bir hakem figürüyle yapılan "juju büyüsü"nü de görebiliyorsunuz.

Müzeye bugüne kadar 140'tan fazla farklı ülkeden ziyaretçi geldi. Futbol tutkunları burada yeşil sahadaki yeteneklerini sergileme şansına da sahip. Oluşturulan oyun alanlarında ziyaretçiler futboldaki hünerlerini de sergiliyor.