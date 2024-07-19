Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun! ???????? Fenerbahçe’nin yürekteki yeri, her zaman en özel ve en değerli. Hep birlikte, büyük bir coşku ve gururla bu günü kutluyoruz!

Fenerbahçe’nin büyüklüğünü ve sevgisini dünyaya haykırdığımız bu özel günde, tüm Fenerbahçelileri selamlıyoruz!

Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde, Fenerbahçe’nin gücünü ve taraftarlarımızın birliğini kutluyoruz! Her zaman seninleyiz, Fenerbahçe!