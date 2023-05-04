Dünya'daki kıtalar hiç ayrılmamış olsaydı ne olurdu?

Tek ve devasa bir kıta iklimi de etkilerdi. Kıtanın iç tarafında kalan bölgeler yağmurdan, okyanus ve denizlerden uzak kalacağı için iç bölgelerde yaşamak oldukça zor olacaktı. Pangea'nın büyüklüğü iç bölgelere su ulaşmasına epeyce zorlaştırırdı.
Bununla beraber, Pangea'nın suya yakın kenarlarında yemyeşil ormanlar oluşurdu. Buralar, yaşaması daha kolay, hayvan çeşitlerinin daha fazla olduğu bölgeler olurdu.
Günümüz şartlarında düşündüğünüzde iki bölge arasındaki yaşam koşulları, sınıfsal bir fark olmasına da neden olabilirdi.