20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

"Bugün, çocukların haklarını kutlamak ve onların güvenli, sağlıklı ve sevgi dolu bir çevrede büyüme hakkını vurgulamak için bir gün değil, her gün çocuk haklarına saygı göstermeliyiz. #DünyaÇocukHaklarıGünü"

"Bugün, çocuklara adil bir gelecek sunma sözü veriyoruz. Onların haklarına saygı göstermek, daha güzel bir dünya inşa etmenin ilk adımıdır. #ÇocukHakları #20Kasım"