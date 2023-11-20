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        Haberler Gündem DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI | Anlamlı, kısa ve uzun 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajlarını paylaşın!

        Anlamlı, kısa ve uzun 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajlarını paylaşın!

        Dünya Çocuk Hakları Günü her 20 Kasım'da çocukların haklarını vurgulamak ve korumak amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin kabul edildiği tarih olarak belirlenen 20 Kasım'da Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları ve sözleri paylaşılıyor. İşte anlamlı, kısa ve uzun 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 15:22 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:22
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        • 1

          Anlamlı, kısa ve uzun Dünya Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajları 20 Kasım günü paylaşılmaya başlandı. Çocukların yaşam, sağlık, eğitim, oy hakkı ve güvenlik gibi birçok temel hakkını güvence altına alan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin kabul edildiği 20 Kasım 1989 tarihi her yıl Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. Siz de Anlamlı, kısa ve uzun 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak bu önemli güne dikkat çekebilirsiniz. İşte 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları...

        • 2

          20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

          "Bugün, çocukların haklarını kutlamak ve onların güvenli, sağlıklı ve sevgi dolu bir çevrede büyüme hakkını vurgulamak için bir gün değil, her gün çocuk haklarına saygı göstermeliyiz. #DünyaÇocukHaklarıGünü"

          "Bugün, çocuklara adil bir gelecek sunma sözü veriyoruz. Onların haklarına saygı göstermek, daha güzel bir dünya inşa etmenin ilk adımıdır. #ÇocukHakları #20Kasım"

        • 3

          "Tüm çocukların masumiyetini ve mutluluğunu korumak için çabalarımızı birleştirelim. Onların güvenli, eğlenceli ve öğretici bir çocukluk geçirmelerine destek olalım. #ÇocukHakları #20Kasım"

          "Dünya Çocuk Hakları Günü, çocukların eşitlik, sevgi ve saygı içinde büyümesini kutlamak ve bu hakları korumak için bir fırsattır. Tüm çocuklara güzel bir gelecek dilerim."

          "Her çocuk, sevgiyle büyümeye, öğrenmeye ve gelişmeye hak kazanmalıdır. Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayarak, çocukların güçlendirilmesine ve korunmasına destek olalım."

        • 4

          "Her çocuk, sevgi, eğitim ve güven içinde büyümeye hakkı vardır. Bugün, çocuk haklarına saygı göstererek, onların geleceğini güvence altına almak için bir adım atalım. #DünyaÇocukHaklarıGünü"

          "Çocuklar, geleceğimizi şekillendiren değerli hazinelerdir. Onlara sevgi, güven ve saygı gösterelim. Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlar, tüm çocuklara aydınlık bir gelecek dilerim."

        • 5

          "Çocuklar geleceğimizdir. Onlara saygı göstermek, korumak ve sevgiyle büyütmek hepimizin sorumluluğudur. Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor, tüm çocuklara sevgi dolu bir gelecek diliyorum."

          "Her çocuk, güvenli bir çocukluk geçirmeye ve potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya hakkı vardır. Bugün, çocuk haklarına duyarlılık yaratmak için bir adım atalım. #DünyaÇocukHaklarıGünü"

        • 6

          DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ ÇEŞİTLERİ

          "Bugünü çocuk haklarına adayarak, dünya genelinde her çocuğun eğitim, sağlık, oy hakkı ve güvenlik gibi temel haklara sahip olmasını destekleyelim. Birlikte daha iyi bir dünya için adım atalım. #ÇocukHakları"

        • 7

          "Bugün, çocukların gülen yüzleri için, sağlıklı büyüme hakları için, eğitimleri için ve sevgi dolu bir çocukluk için var gücümüzle çalışalım. Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlar, çocukları sevgiyle kucaklarız."

          "Çocuklar, dünyamızın en değerli varlıklarıdır. Onların haklarına saygı göstererek, adil bir dünya inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. #ÇocukHakları #20Kasım"

        • 8

          "Her çocuğun hayallerini gerçekleştirebilmesi, potansiyelini keşfetmesi ve sevgiyle büyümesi için çabalarımızı birleştirelim. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun! #20Kasım"

          "Dünya Çocuk Hakları Günü, her çocuğun eşit ve adil bir şekilde büyümesini ve gelişmesini desteklemek için bir hatırlatıcıdır. Onların haklarına sahip çıkalım ve geleceği birlikte inşa edelim."

        • 9

          "Bugün, çocukların gülüşlerini korumak ve geleceklerini aydınlatmak için bir fırsat. Onların haklarına saygı gösterelim ve sevgi dolu bir dünya inşa edelim. #ÇocukHakları #DünyaÇocukHaklarıGünü"

          "Bugün, çocukların haklarına olan taahhütlerimizi yenileyelim ve onlara sevgiyle dolu bir çocukluk sunma sözü verelim. Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor, tüm çocuklara sevgi gönderiyorum."

        • 10

          "Çocuklar, umudumuzun ve sevgimizin temsilcisidir. Bu özel günü çocuk haklarına saygı göstererek, onların dünyasını daha iyi bir yer haline getirmek için bir başlangıç olarak görelim. #20Kasım"

          "Çocuklar, umudumuzun ve geleceğimizin teminatıdır. Onların haklarına saygı göstermek, adil ve sürdürülebilir bir dünya için önemlidir. #DünyaÇocukHaklarıGünü"

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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