Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü! Doğal kaynakların giderek azaldığı ve dünyanın pek çok bölgesinde çevre kirliliğinin büyük sorun teşkil ettiği günümüzde, doğayı ve çevreyi koruma ihtiyacı arttı. 1972'den beri kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde sizde sevdiklerinize mesajlar göndererek, onları çevreyi korumaya davet edebilirsiniz. Dünya Çevre Günü'nüz kutlu olsun...