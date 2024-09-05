Bu da yeni bir soruyu gündeme getiriyor. Eğer nehirler okyanusa tuz taşıyorsa, neden tuzlu değiller?

Her yağmur yağdığında, nehirlerdeki suyu, mevcut tuz da dahil olmak üzere seyreltir. Ancak bu suyu başka bir yere gönderdikleri için tuz konsantrasyonu asla artmaz. Öte yandan denizler sürekli olarak az da olsa tuzlu suyla dolduruluyor ve bu suyun gidebileceği hiçbir yer yok; bu nedenle zamanla birikiyor ve yoğunlaşıyor.