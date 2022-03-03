Dünya Bankası, Rusya'daki tüm projelerini durdurdu

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Dünya Bankası, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi ve "Ukrayna halkına karşı düşmanlıklarının" ardından Rusya ve Belarus'taki tüm programlarını durdurduğunu açıkladı.

Çok taraflı kalkınma bankası, Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım bölgesini ilhak ettiği 2014 yılından bu yana Rusya'ya yeni kredi veya yatırımları onaylamıyordu.

3 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

IMF ve Dünya Bankası başkanlarının ortak açıklamasında iki kurumun da finansman ve politika cephelerinde Ukrayna'yı desteklemek için birlikte çalıştığı ve bu desteği artırdıkları vurgulandı.

Kriz önlemleri konusunda yetkililerle günlük temas halinde olduklarını belirten iki kuruluş, "Ukrayna'nın haziran ayının sonuna kadar 2,2 milyar dolarlık ek bir Stand-By düzenleme programı üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda hayat geçecek 3 milyar dolarlık bir destek paketi hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.