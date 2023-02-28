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Dünya Bankası depremlerin zararını hesapladı

Dünya Bankası yaşanan deprem felaketinin doğrudan fiziki zararının 34.2 milyar dolar olarak tahmin edildiğini bildirdi. Zararın yüzde 53'ünün konutlarda yaşanan hasar ve yıkımlardan kaynaklandığını açıkladı. Söz konusu miktar toparlanma ve yeniden inşa süreci ile GSYH'de yaşanabilecek kaybı kapsamıyor

Giriş: 28.02.2023 - 09:14 | Güncelleme: ABONE OL
Dünya Bankası depremlerin ekonomik zararını açıkladı
HABERTURK.COM

Dünya Bankası Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketine ilişkin bir değerlendirme raporu yayımladı. Buna göre depremlerin doğrudan fiziki zararının 34.2 milyar dolar olduğu hesaplandı. Bu miktar Türkiye'nin 2021 GSYH'sinin yüzde 4'üne denk geliyor.

Raporda toparlanma ve yeniden inşa süreci maliyetinin yaşanan fiziki zarardan çok daha fazla, potansiyel olarak 2 katı olacağı belirtildi. Ayrıca ekonomik etkilerinin GSYH kaybına yol açacağı ve bunun da depremin toplam maliyetini artıracağı vurgulandı.

YÜZDE 53'Ü KONUTLARDAKİ HASARDAN

Rapora göre doğrudan 34.2 milyar dolarlık zararın yüzde 53'ünün yani 18 milyar dolarının konutlardan geldiği bilgisi paylaşıldı. Zararın yüzde 28'i yani 9.7 milyar doları ise konut dışı binalardaki hasarlardan geldi. Zararın yüzde 19'unu (6.4 milyar dolar) altyapıda oluşan hasarlar, oluşturdu.

Depremlerin etkilediği 11 ilde 1.7 milyon Suriyeli mülteci olduğu belirtilen raporda felaketin sonucunda 1.25 milyon insanın geçici olarak evsiz kaldığının tahmin edildiği belirtildi.

Dünya Bankası mevcut belirsizlikler ve artçı depremler sebebiyle maliyet hesabının yapılmaya devam ettiğini bildirdi.

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